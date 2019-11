El cambio extremo de mujeres que llegaron a la realeza inesperadamente

AFP

Máxima Zorreguieta



La actual reina de Países Bajos es argentina y nació en Buenos Aires el 17 de mayo de 1971. Es hija de María del Carmen Cerruti y el secretario de agricultura y ganadería durante la dictadura de Videla, Jorge Zorreguieta. Es licenciada en economía de la Universidad Católica de Argentina y continuó sus estudios en EE. UU. Allí trabajó por varios años como vicepresidenta de ventas para América Latina de la HSBC James Capel Inc. en Nueva York.



En 1999, Máxima aceptó una invitación de una amiga a la Feria de Sevilla y fue en ese momento cuando conoció al, en ese entonces, príncipe Guillermo de Orange. En aquel evento, el hombre la sacó a bailar e intercambiaron un par de palabras. El príncipe se enamoró del buen humor e inteligencia de Máxima y, tres meses después, cuando ella había resuelto su situación sentimental con su ex pareja y consiguió un trabajo en el Deutsche Bank, la madre de Guillermo conoció a la talentosa mujer y permitió que su hijo la cortejara.



Finalmente se casaron el 2 de febrero de 2002. Lastimosamente, su padre no pudo asistir la boda porque las autoridades de los Países Bajos no lo vieron prudente al estar relacionado con la dictadura en Argentina. El matrimonio ha dejado tres hijas: Amalia, Alexia y Ariane.