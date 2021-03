La modelo que se sometió a procedimiento para cambiar su color de piel

Martina Adam, también conocida como Martina Big, es una mujer alemana que se hizo famosa en el mundo del modelaje por el tamaño de su busto.



(Le recomendamos: ‘Ser ‘influencer’ no da derecho a grosería’: vendedor sobre La Segura)



En 2019, sin embargo, ganó más fama cuando le confesó a The Sun sentirse identificada como una "mujer negra" luego de, según ella, quedar fascinada por la cultura africana en un viaje de siete semanas a Kenia.

La declaración causó controversia en su momento, pues Martina era una mujer europea y caucásica. Pero a pesar de las críticas, ella dio un paso más allá: en 2012 decidió someterse a un tratamiento de inyecciones de una hormona sintética para oscurecer su piel.



"No sólo estoy cambiando mi color, sino que siento que soy negra. Ahora me describo como una mujer africana", le dijo a Upsol en una entrevista.



(Además: El polémico comentario de modelo sobre el origen del coronavirus)



La modelo, que cambió su nombre a Malaika Kubwa ("Ángel grande", en swahili, una lengua africana) ha contado su experiencia en varios medios internacionales. Dice que ha gastado unos 68 mil dólares en cirugías.



Cuando comenzó a recibir las inyecciones, era una modelo de piel blanca con cabello rubio, pero aseguró que con solo tres pinchazos su piel ha pasado a ser oscura. "En el pasado, era la rubia Barbie con la piel blanca, pero ahora soy una Barbie extremadamente exótica", le comentó al Daily Mail.



Big también convenció a su novio, Michael Eurwen, de someterse al tratamiento. "Creo que las transformaciones de Martina son fascinantes", señaló el hombre.



(Lea también: Así fueron los últimos días de Valentina Arbeláez)



Su proceso y detalles de su vida están reunidos en videos en un canal de YouTube, que hoy tiene cerca de 30 mil suscriptores. También tiene una cuenta de Facebook.



Por lo pronto, la modelo y su pareja dicen que planean mudarse del todo a África para formar allí una familia. Dicen que quieren vivir en Kenia.



"Mis hijos serán negros. Aún no tenemos planes de tenerlos, pero estoy viendo con mi médico si esto es posible, si mi cuerpo está bien, si podré amamantar y cómo será mi bebé", le contó Malaika a Upsol.

Le recomendamos:

- Juan Roberto Vargas dio positivo para coronavirus

- Tiene 81 años y es toda una estrella del 'fitness' en TikTok

- Andrea Valdiri, citada a audiencia por derechos paternos de su bebé

ELTIEMPO.COM