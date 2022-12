‘Pandillas, guerra y paz’ es la serie de televisión colombiana que a inicios de la década de los 2000 se robaba toda la atención de los televidentes, los índices de audiencia de la pantalla chica, y los elogios y las críticas de un numeroso público.



Y cómo no hacerlo. La cruda caracterización de la delincuencia en Colombia, de la mano de los singulares integrantes de una pandilla bogotana, fue un elemento que no pasó por alto en la televisión nacional; todo lo contrario, ese se convirtió, tal vez, en uno de los muchos secretos de su éxito.

Aunque la producción, original de Gustavo Bolívar Moreno, contaba con muchos personajes que contribuyeron a dar vida al complejo, violento y crudo mundo de ‘Pandillas, guerra y paz’, la realidad es que hubo uno en particular que, con icónicas frases, intrépidos comportamientos y una inolvidable personalidad, logró hacerse un espacio en el corazón de cientos televidentes.

‘Mateito’ saltó a la fama por ser mucho más que un joven pandillero, delincuente y expendedor de estupefacientes. Su rostro, sus tragedias y la historia que se escondía detrás del actor que dio vida al personaje hicieron que se posicionara como una de las insignias de la serie.

En las sombras, interpretando a este singular personaje televisivo, se encontraba John Alexander Ortiz, a quien ‘Mateito’ le trajo fama y reconocimiento, pero también una de las mayores tragedias de su vida: un disparo que acabó con la movilidad de sus piernas, amenazó con terminar con su vida y le dio un giro de 180 grados a su carrera actoral.

Un disparo que superó la ficción



La violencia, la delincuencia y los ataques, para infortunio de John Alex, no se limitaron a la ficción. Con la fama, los millones y el reconocimiento televisivo que le brindó, primero su papel de ‘Nano’ en ‘De pies a cabeza’ y luego su interpretación de ‘Mateito’ en ‘Pandillas, guerra y paz’, se sumergió en un mundo de lujuria, desenfreno y excesos. Hasta que el 26 de marzo del año 2000, su estilo de vida le pasó factura.

Según cuenta en un testimonio de vida, publicado en el canal de YouTube de Thomas Bergling, ese día salió del rodaje de la primera temporada de ‘Pandillas, guerra y paz’, junto con su mejor amigo, a altas horas de la noche. No obstante, en vez de descansar, armaron una fiesta en el apartamento de Ortiz y, luego, se dirigieron a un establecimiento comercial para seguir con el festejo.

Lo que parecía ser tan solo un cruce de miradas desafiantes con un joven en medio de la fiesta, terminó convirtiéndose en una tragedia al salir del establecimiento. “Un carro hizo un giro prohibido y se cuadró en diagonal donde yo estaba. Se bajó el muchacho (con el que se había enfrentado en la fiesta minutos antes), abrió el baúl del carro (...) se volteó y me estaba apuntando con un 38 en la cabeza”, relató Ortiz.

El miedo, la estupefacción y la incertidumbre invadieron su cuerpo en ese momento. Lo que sobrevino después fue un disparo que, según él, ingresó por el costado izquierdo de su abdomen y lo arrojó al suelo. “Yo vi un fogonazo. En ese momento sentí como si apagaran un botón de la cintura para abajo. Dejé de sentir mis piernas”, mencionó ante las cámaras del canal de YouTube anteriormente citado.

Luego de una extensa y ardua cirugía, el pronóstico médico no era bueno. No solo había recibido un impacto de bala en el costado izquierdo, sino también otro que había destrozado por completo su médula espinal. La invalidez era, por el momento, la única alternativa que definiría el resto de su vida.



“Tiene la columna destruida. La bala pasó por la médula, se la cortó en dos. Usted va a estar postrado en esta cama durante semanas, va a estar postrado en silla de ruedas durante toda su vida”, le dijo el doctor a John Ortiz una vez logró establecer la gravedad de las heridas.

Su esperanza de tener una vida normal se fue hundiendo en un cúmulo de malas noticias y presagios médicos desafortunados. Desde que no iba volver a tener relaciones sexuales hasta que estaría privado de la posibilidad de concebir hijos, John Alex enterró toda pizca de ilusión y alegría para dar paso al negativismo, dolor y rencor.



“Yo no mato, yo no robo, ¿por qué me hizo esto? (...) Usted no existe. Sáneme porque yo soy una persona famosa, haga un milagro”, reprochaba con altivez el actor, de tan solo 16 años, a Dios.

Aunque las autoridades lograron identificar al responsable, Andrés Moncayo, jefe de sicarios del Cartel de Cali que operaba en el barrio Santa Fe, en Bogotá, un anhelo de perdón inundó su corazón. Ni las 16 víctimas que llevaba encima el autor de su ataque, ni el largo prontuario delictivo que acumulaba a sus espaldas, lograron convencer a Ortiz de interponer una demanda.

“A mí no me importa lo que ese muchacho haya hecho. Lo único que sé es que si estoy vivo es porque Dios me está dando una oportunidad, ¿quién soy yo para no dársela a él?”, sentenció Ortiz a las autoridades al tiempo que trataban de convencerlo insistentemente de impartir justicia.

De proeza actoral a pastor cristiano consagrado

Dios, ese fue el secreto de John Alex Ortiz para desafiar todos los pronósticos médicos, perdonar a su victimario y emprender una vida de esperanza, fe y reconciliación. Pronto pasó de imaginarse pidiendo dinero en los semáforos a recibir todo el apoyo laboral del libretista y el director de ‘Pandillas, guerra y paz’, quienes adaptaron su situación física a la historia de ‘Mateito’.

Su carrera actoral, lejos de acabar, no hizo más que despegar. Por 10 años, grabó más de 300 capítulos de la popular serie colombiana, su talento llegó a México y Estados Unidos, e incluso le subieron el sueldo en tres oportunidades.



Todos estos logros, según él, por perdonar a quien una fatídica noche de marzo del 2000 lo sentenció a morir, pero hizo todo lo contrario: le dio motivos para seguir viviendo. “Cuando tú perdonas, Dios bendice”, aclara en su testimonio de vida.

Ahora sigue recorriendo los caminos de Dios junto a Diana López, su esposa, y con quien, contra todo pronóstico, tiene dos hijos: una niña de 10 años y un niño de seis. Su trabajo como pastor cristiano, por supuesto, también es una labor de tiempo completo que no abandona, ni siquiera ante las más tentadoras propuestas actorales.

Aunque ahora se encuentre alejado de los flashes de las cámaras, de los libretos televisivos y del espectro actoral para dedicar su vida a Dios, John Alex Ortiz será por siempre recordado por sacar más de una sonrisa a los televidentes, dar vida al icónico ‘Mateito’ y haber sido el protagonista de frases tan memorables como “Oye, mi perro, ¿me llevas a la u de las Américas?” y “Esta gonorr(...) desagradecida”.

VALERIA CASTRO VALENCIA

