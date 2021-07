En video: atletas olímpicos se unen para romper cama 'antisexo'

Una curiosa medida durante los Juegos Olímipicos de Tokio 2020 ha causado todo tipo de comentarios. Se trata de lo que en redes sociales llamaron ‘camas antisexo’ hechas de cartón. Una idea que los organizadores ejecutaron para desalentar al máximo el contacto cercano, según el atleta estadounidense Paul Chelimo.

El deportista aseguró, al inicio de las competencias, que estas camas no son capaces de soportar a más de una persona.



Sin embargo, los miembros del equipo de beisbol de Israel se dieron a la tarea de comprobarlo. En un video, publicado por el beisbolista Ben Wagner, en TikTok, se muestra cómo cada uno se va subiendo a la cama y sumando a los otros mientras van saltando.



“He recibido muchas preguntas sobre las camas en la Villa Olímpica, así que hoy vamos a verificar cuántos israelíes se necesitan para romper una de estas camas de cartón”, aseguró Wagner en el video que fue eliminado de su cuenta.

אירוע חריג בכפר האולימפי: תשעה שחקני נבחרת הבייסבול הלאומית החליטו לשבור מיטה כחלק מסרטון ויראלי שהופץ בטיקטוק. הוועד האולימפי: ״רואים את המקרה בחומרה רבה״ | @GLZRadio pic.twitter.com/SUed3crXP7 — Adar Gitsis | אדר גיציס (@_Gitsis_) July 27, 2021

El experimento mostró que la 'cama antisexo' es mucho más resistente de lo que se creía, pues fue hasta los nueve atletas que la estructura de cartón se rompió.



De acuerdo con el Comité Organizador de los Olímpicos Tokio 2020, las camas, fabricadas por la empresa Airweave, son capaces de soportar hasta 200 kilos de peso.



Tras la aclaración, Wagner posteó otro video donde pidió disculpas por su comportamiento y el de sus colegas. El beisbolista reconoció que actuaron de forma irrespetuosa y aclaró que la cama había sido reemplazada y la rota había sido reciclada.



Esta no sería la primera vez que las ‘camas antisexo’ se ponen a prueba. Recientemente, el velocista colombiano Diego Palomeque, a través de sus historias de Instagram, mostró que al lanzarse con impulso sobre la cama, esta permanece intacta.



También el gimnasta Irlandés, Rhys McClenaghan hizo parte de esta serie de experimentos. El deportista publicó un video en Twitter en el que salta con fuerza sobre la cama y esta no se rompe. "Se supone que las camas son 'anti-sexo', si están hechas de cartón, deberían romperse al menor movimiento brutal, dicen. No es cierto, son 'fake news’”, escribió el gimnasta.

“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021

