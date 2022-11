Verse bien y tener una apariencia física de acuerdo a los estereotipos se volvió uno de los objetivos más comunes entre la gran mayoría de personas Y es que la constante exposición a la que se vive actualmente obliga a los seres humanos a incluso anteponer la belleza a la salud.

(Siga leyendo: La actriz Kristina Lilley, de ‘Pasión de gavilanes’, reveló tener cáncer de seno).

Este es el caso de Julie Erold, una mujer norteamericana de 56 años, a quien su obsesión por estar en las cámaras de bronceo, le generó una de las experiencias más dolorosas y terribles de su vida.

¿Cómo inició su adicción al bronceado?

Según lo indica el diario británico 'Daily Mail', Julie Erold empezó a broncearse desde los doce años porque sentía que “se veía más linda”. Sin embargo, con el tiempo, ir frecuentemente a las cámaras de bronceo se convirtió una adicción para ella, tanto así que a causa de esto, le diagnosticaron dos tipos de cáncer de piel: carcinoma de células basales y carcinoma de células escamosas.



Gracias a ello, la mujer dejó de visitar estas cámaras por un tiempo, pero luego de una década, su adicción por verse mejor fue más fuerte que lo que había luchado contra la enfermedad.

(También lea: Fármaco logra frenar al alzhéimer, según ensayo; estudian efectos adversos).

A los 24 años, después de que le extirparon el primer cáncer, la mujer decidió regresar a broncearse dos veces por semana durante sesiones de ocho a 12 minutos cada una. Desde ese entonces hasta los 36 años, la mujer visitaba frecuentemente estos lugares.



Sin embargo, volvió a tener el mismo resultado: le diagnosticaron cáncer por segunda vez.



"Ciertamente era consciente de los peligros después de que me extirparon mi primer cáncer de piel y todavía fui a usar las camas solares, que es la definición de estupidez absoluta”, dijo la mujer al medio ‘Kennedy News'.

Facebook Twitter Linkedin

Publicación de Julie Erold. Foto: Facebook de Julie Erold

Y agregó: “Pero así de poderosos y adictivos son. Tuve dos cirugías y luego seguí adelante durante unos seis meses y me salió más cáncer de piel y entonces fue cuando dije: Está bien, tengo que cambiar mis hábitos aquí".

(Lea: Alzheimer: conozca las etapas visibles de la enfermedad).

Al enterarse del desolador diagnóstico y ver los cambios que estaba sufriendo en su cuerpo, la mujer decidió empezar un nuevo estilo de vida sin importar lo que implica ello.



Fue sometida a realizarse doce cirugías en total y debió aplicarse una crema supuestamente que le ayudaba a mejorar su piel.



Sin embargo, Julie fue víctima del medicamento porque contrario a lo que esperaba, la crema la hizo sentir como si su cuerpo estuviera siendo 'quemado por un soplete' y en vez de retirarle sus manchas, su piel se inflamó.

'Tenía una pequeña mancha en la frente que no desaparecía. Era como una pequeña costra e intentaba rasparla y volvía a aparecer, así que me la revisaron”, dijo al portal 'Kennedy News'.



'Nadie podría haberme preparado para lo que estaba a punto de experimentar. Es tan doloroso. Básicamente te quemas la cara todos los días durante un mes”, explicó al mismo medio



Y aunque continua en un tratamiento físico, para ella, lo costoso que le salió recuperarse de su enfermedad y el dolor que experimentó fueron tan insoportables que actualmente evita ir a las cámaras de bronceo.



Incluso, les recomienda a las demás personas no usarlas porque “fueron el peor error de su vida”.



“Solo recuerdo haber pensado [durante el diagnóstico], da miedo y que fui tan estúpido por hacerlo. Y luego volví al spa porque así de adictivo es, además aseguró que las fotos que se ven sobre su rostro no tienen ninguna edición, ya que son totalmente reales”, aclaró la mujer al portal 'Kennedy News'.

Más noticias

El principio activo del viagra muestra potencial contra el Alzhéimer

Bacterias de la boca podrían favorecer la aparición de Alzheimer

Conozca las señales de advertencia del cáncer de tiroides

Tendencias EL TIEMPO