Cámara de 50 Años descubierta en una montaña argentina desentraña historia olvidada

El descubrimiento de una cámara fotográfica en la imponente montaña argentina de Aconcagua, que estuvo expuesta al clima durante 50 años, ha reavivado el interés en la misteriosa muerte de dos montañistas estadounidenses en la década de 1970.



Este hecho ocurrió en una expedición en grupo en el famoso monte. La cámara fue encontrada en febrero de 2020, y su historia llegó al periódico 'The New York Times' gracias a un fotógrafo de Mendoza, Argentina.

Este fotógrafo, con ayuda internacional, logró recuperar las imágenes de la cámara. Sin embargo, debido a la pandemia, pasaron más de dos años antes de que se pudieran revelar las fotos, que estuvieron guardadas en su refrigerador.



(Además: ¿Es verdad que el sereno lo 'patea' cuando toma y lo pone borracho? Experto responde).



Las fotos no resuelven el misterio de las muertes de Janet Johnson, la dueña de la cámara, y John Cooper, un ingeniero de la NASA, pero muestran sus últimas horas intentando llegar a la cima de este monte de 6961 metros de altura.

Misterio en la montaña

Pablo Betancourt, de 47 años, descubrió la cámara gracias a un porteador local. La encontraron en la montaña y la mantuvo en su congelador para proteger la película. Betancourt, apasionado por la montaña y experimentado montañista, siempre estuvo intrigado por la historia de los escaladores fallecidos.



Los cuerpos de los montañistas fueron encontrados a 6200 metros de altura, con dos años de diferencia. La autopsia y ciertas inconsistencias en los relatos de los sobrevivientes han dejado abierta la posibilidad de que las muertes hayan sido provocadas por algo más que un simple accidente.



(Además: La anécdota detrás de ‘Mi Pobre Angelito’: el origen de un clásico navideño).

“No sabemos lo que pasó. Pero uno tiende a creer que fue un accidente de altura, que se cayeron y se golpearon. Pero es cierto que la autopsia y algunas incoherencias en el relato de los sobrevivientes dejó la puerta abierta de que pudo haber sido otra cosa”, expresó el montañista en una entrevista para 'La Nación'.



De hecho, en su relato se refiere al agujero en el pecho que tenía Cooper, un orificio circular perfecto, o a los piquetazos que atravesaban las botas de Janet.



(Siga aquí: ¿Tiene letra de persona perezosa? Lo que la grafología puede descubrir de usted).



“Son signos bastantes raros; también todas las heridas en la cara. Hoy sería muy fácil determinarlo, y parte de una investigación fácil de hacer”, apuntó Betancourt.

El impresionante Aconcagua desde el avión en el cruce a Chile. Siempre hay que elegir ventanilla derecha para verlo. Al regreso no se ve porque los vuelos cruzan la cordillera mucho más al sur pic.twitter.com/bhVCBoQk0j — QuizViajero (@quiz_viajero) December 22, 2023

“Se podría consultar expertos en el tema. No puedo aventurarme en conjeturar ni una cosa ni la otra. Pero, hay cosas extrañas que le dan el condimento de misterio a esta historia: un ingeniero de la NASA en una época de la carrera espacial y la guerra fría, con gente de la embajada y la CIA realizando la investigación, yéndose rápidamente del hotel sin dar declaraciones y todo atravesado por los años 70 en el país”, completó el experimentado fotógrafo.

El misterio con muchas teorías y ninguna respuesta clara

Betancourt sugiere consultar expertos sobre accidentes en glaciares para entender mejor cómo podrían haber ocurrido estas muertes.



Por otra parte, en los tribunales de Mendoza no quedan rastros del caso y no hay posibilidad de reabrir la investigación, ya que los documentos de la época fueron destruidos.



(Además: Seis actores que fallecieron mientras protagonizaban famosas series de televisión).



“Es un caso súper prescripto. Y los expedientes no están más, se destruyeron. Por lo tanto, hoy ya no sabemos qué se investigó”, aseguraron a 'La Nación' desde el Poder Judicial local.



La cámara fue encontrada por un porteador que estaba preparando una expedición. Al encontrarla, se percataron de que pertenecía a Janet Johnson.



El descubrimiento llevó a muchas discusiones sobre lo que podría contener la cámara y se decidió preservar la película hasta que pudiera ser revelada profesionalmente.

Cuando dijeron ese nombre, Ulises Corvalán, jefe de guía de Grajales, recordó que era un caso famoso. “Yo me acordaba perfectamente de ese hecho. Inmediatamente, como se acababa de colocar internet en el campamento, googleamos la historia y quedamos todos asombrados. Encontrar la cámara provocó una serie de discusiones de lo que podía contener o no y decidí preservarla del calor, ya que podía verse afectada la película. Existía la remota posibilidad de recuperarla y debía hacerse en un laboratorio especializado. Por eso, cuando bajo de Aconcagua me pongo en contacto con 'The New York Times', con la esperanza de que consiguieran un lugar adecuado para revelar las imágenes”, recordó el montañista en diálogo con 'La Nación'.



(Más: ¿Primera vez en un crucero? Sepa qué no debe hacer y qué llevar para disfrutar el viaje).

Así, días atrás, con la publicación del reconocido diario estadounidense, se revelaron las imágenes de la mano del periodista ganador del premio Pulitzer John Branch.



Las postales muestran momentos de la aventura del grupo de ocho andinistas que buscaban conquistar el techo de América, desde el inicio de la travesía hasta las horas previas al deceso, bajo el talento de Janet en el uso de la antigua Nikon.



Una de las imágenes muestra a la experta escaladora sonriendo ante cámara, en un retrato vívido, tomada por alguno de sus compañeros.



(Siga leyendo: ¿No le gustó el regalo? Así se puede hacer el cambio y las condiciones para hacerlo).



“Las fotos no revelan indicios de nada raro, pero sirven para reafirmar el relato de algunas cosas que dijeron los sobrevivientes, ya que se puede trazar cómo fue el derrotero de la expedición hasta el filo cumbrero. Por ejemplo, que no había mal clima el día de cumbre, ya que se habló de tormentas. Sirve para despejar dudas y trazar el itinerario exacto de la expedición. No aporta nada al misterio, pero le quita algunos componentes que se decían en algún momento”, sumó Betancourt. Todo esto representa para él una vivencia que jamás imaginó, en un lugar que lo cautivó para siempre.



(Siga aquí: La planta de interior más fácil de cuidar: con poca luz y agua florece siempre).

¡¡LAS MONTAÑAS MÁS ALTAS DE CADA CONTINENTE!!



Aconcagua (6.962 metros): Sudamérica

El cerro Aconcagua no solo es la montaña más alta de la extensa cordillera de los Andes, sino que también es la mayor elevación de los hemisferios sur y occidental. pic.twitter.com/oivJcnBMkV — j.l. cuerasolatorre (@2b10julio_l) December 18, 2023

Finalmente, las imágenes fueron publicadas por el periódico 'The New York Times', mostrando momentos de la aventura del grupo y proporcionando algo de claridad sobre los eventos de aquellos días.



Para Betancourt, este hallazgo es una experiencia única y significativa, dada su pasión por la fotografía y la montaña.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información de La Nación y contó con la revisión de una periodista y un editor.