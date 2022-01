Lograr la independencia económica puede resultar difícil, más aún, conseguirla sin trabajar. Pero aunque suene imposible, el australiano Cam McLellan logró jubilarse a los 36 años, luego de encontrar la clave para ganar dinero sin depender de un empleo formal. De hecho, actualmente, gana hasta 250.000 dólares al año (más de 1.000 millones de pesos colombianos) al año.



¿Cómo lo logró? Inició comprando propiedades cuando solo tenía 20 años, su objetivo era acumular la riqueza suficiente para no tener que volver a trabajar. Cuando obtuvo 250.000 dólares en ganancias, por el alquiler de los inmuebles, decidió jubilarse y vivir de las ganancias de su empresa de inversiones en bienes raíces OpenCorp.

Desde joven se empeñó en lograr la estabilidad económica que no tuvieron sus padres. De acuerdo con una entrevista que concedió al medio australiano 'News', se dio cuenta que era pobre cuando tenía 16 años y se tuvo que mudar con su familia a Melbourne, donde consiguió varios trabajos para que a ninguno en su casa le faltara la comida.



(De interés: El niño de 12 años con un coeficiente intelectual superior al de Einstein).



"Trabajaba de tres a cuatro trabajos, de todo, desde manejar montacargas hasta apilar estantes en los supermercados, simplemente lo hice para sobrevivir", relató al medio mencionado.

Facebook Twitter Linkedin

En la actualidad, Cam McLellan gana millonarias sumas anuales sin tener que trabajar. Foto: Twitter: @cam_mclellan

El cansancio de una rutina laboral que parecía interminable lo motivó a buscar la forma de ganar el suficiente dinero para no tener que trabajar. "Mi fuerza motriz para invertir fue que odiaba mi reloj despertador, no quería seguir trabajando durante 50 años", aseguró.



(Lea también: La azafata que sobrevivió milagrosamente a la explosión de avión en vuelo).



Así que decidió hacerse amigo de las personas ricas para entender cómo hacían para tener un estilo de vida cómodo. En esas, conoció a quien sería su mentor, pues le enseñó cómo comprar su primera propiedad.



Aprendió a invertir y aprovechó sus conocimientos para que su familia y amigos también lo hicieran. Se dio cuenta que era tan bueno, que abrió su empresa OpenCorp.



La compañía logró posicionarse y como obtuvo millonarias sumas, optó por jubilarse y vivir de las ganancias. Ahora, se dedica a sus cuatro hijos y a su familia, tiene el estilo de vida que deseó y no necesita trabajar, pues sus empleados se encargan de todo y él solo disfruta de las cuantiosas sumas que llegan a su cuenta de banco.



(Además: La misteriosa tarotista asesina que convertía en té y jabón a su clientela).



Además, escribe consejos para invertir en algunos medios locales, ocasionalmente da charlas y ha escrito libros. De hecho, obtuvo un 'best seller' con su libro 'My four year old,the property inversor' ('Mi hijo de 4 años, el inversionista en propiedades', en español).



A finales de 2021 estaba creando una obra que recopilará sus mejores trucos financieros para entregarlo a sus hijos. "Como nuevo padre, si me pasa algo, lo único que nadie puede enseñar a mis hijos es mi conocimiento sobre inversiones", destacó al medio mencionado.



Eso sí, cada uno de sus pequeños ya cuenta con una propiedad a su nombre y un fideicomiso.



(Siga leyendo: Mhoni Vidente habla de ‘Comienzo del fin del mundo’ en predicciones de 2022).



¿Algún consejo? Sí, McLellan recomienda dar un paso adelante e iniciar con una buena inversión que le permita duplicar su cartera y alcanzar sus sueños. "Poner en marcha su viaje de creación de riqueza a veces puede resultar abrumador, ¡pero todos tenemos que empezar por algún lado!", destaca en uno de sus artículos.

Más noticias

La reina Isabel y los famosos que morirían en 2022, según ‘The DeathList’



La rara enfermedad de un hombre que hace que todo se le quede pegado



Evento único: la historia de los gemelos que nacieron en años diferentes



Tendencias EL TIEMPO