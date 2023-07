Tener sexo en lugares poco habituales es una fantasía común entre las personas que desean mantener la llama encendida. Ascensores, aviones, baños públicos y cines, hacen parte de los ambientes en los que muchas personas desearían estar de manera íntima con su pareja.



Según el portal 'El femenino', este último es escogido debido a que "hay muchas con muy muy poca gente y por lo tanto es un lugar bastante discreto", a esta fantasía sexual de ser observado mientras se tienen relaciones sexuales se le conoce como 'voyerismo' y a la de tener sexo en lugares públicos como 'dogging'.



Por medio de las redes sociales se hizo viral el caso de una mujer, que, en medio de esta práctica, habría olvidado su ropa interior en medio de una función de cine, los internautas la apodaron como 'calzoncienta' y según la empresa que presta los servicios, la buscan para entregarle un curioso premio.



"Los amigos de Cinemex están buscando a la princesa que olvidó esta prenda en la Sala 2 asiento G9. Si eres tú, Cinemex te está buscando y tienen para ti un combo cuates y 1 año de cine gratis", dice la publicación compartida en Twitter.



Los amigos de Cinemark Mega plaza están buscando a la #princesa calzonicienta que se le olvidó esta prenda en la Sala 2 asiento G9 , la prenda tiene un estampado de la Sirenita. Si eres tú, Cinemark te está buscando, porque te darán 1 año de cine Gratis.. pic.twitter.com/Zoah2RQA2h — Jᴀ̈ɢɢᴇʀCʜᴏʟʟʏᴡᴏᴏᴅ (@jagerchollyweed) June 29, 2023

La publicación se hizo rápidamente viral y los usuarios de las redes sociales no dudaron en dejar sus comentarios: "Es aquí cuando dices en verdad: '¡Dios mío! ¿cómo es posible este suceso?", "no vuelvo al cine en mi vida", "por un año gratis de cine, diré que es mío".



Hasta el momento, la publicación cuenta con más de 4.000 "me gusta" y 800 "retuits" y no se ha informado si la dueña de la prenda íntima ha llegado a las instalaciones.

