Calista Flockhart reveló la verdadera dinámica de su relación con Harrison Ford

La reconocida actriz Calista Flockhart, famosa por su papel en 'Ally McBeal', recientemente compartió detalles íntimos sobre su relación con el ícono de Hollywood, Harrison Ford, conocido por roles legendarios como Han Solo en 'Star Wars' y el aventurero Indiana Jones.



Su revelación vino en un momento donde la vida privada del par, especialmente la de Ford, sigue siendo un misterio para muchos.

Ford, quien ha construido una carrera destacada por su carácter reservado y serio, tanto en el set como fuera de él, ha enfrentado conflictos con varios protagonistas a lo largo de su carrera.



Aunque raramente ofrece un vistazo a su vida personal, las escasas ocasiones en las que ha mencionado a Flockhart en público, han dejado entrever un lado más dulce y afectuoso.

Una mirada al interior de su relación



Este miércoles, Flockhart, de 59 años, habló sobre su relación con la estrella de la trilogía original de 'Star Wars' en el podcast 'Live With Kelly and Mark'.



La conductora Kelly Ripa, refiriéndose a la reciente aparición de Ford en los Critics’ Choice Awards donde recibió un premio a la trayectoria, sugirió que Flockhart revela un lado más tierno de Ford. Respondiendo con humor, Flockhart dijo: "Es que me tiene miedo", insinuando que en la intimidad, ella es quien suele tomar las decisiones.

Durante la ceremonia, Ford expresó su felicidad por el reconocimiento y por las oportunidades emergentes en la industria del cine.



"Quiero agradecer a mi encantadora esposa, Calista Flockhart, quien está ahí, firme, cuando necesito apoyo. Y la verdad es que necesito mucho apoyo", indicó, lo que generó una reacción emocional en ambos.

Flockhart, por su parte, devolvió el gesto en una entrevista posterior, elogiando el trabajo de Ford y su merecido reconocimiento. Al preguntarle sobre sus películas favoritas de Ford, la actriz destacó 'La Costa Mosquito' (1986) y 'Secretaria ejecutiva' (1988), elogiando especialmente su actuación cómica en esta última.

Ford y Flockhart: un apoyo mutuo



Recientemente, Flockhart asistió sola a la presentación de 'Feud: Capote vs. The Swans', la nueva serie de Ryan Murphy.



En el evento, afirmó que el apoyo entre ella y Ford es mutuo, incluso en su ausencia. "Él me apoya mucho y de muchas maneras", explicó a la prensa de 'People', destacando la independencia y el apoyo mutuo en su relación.

