Hospitalizaron de urgencia por covid al periodista Hugo Mario Palomar

El periodista Hugo Mario Palomar, director de noticias de 'Blu Radio Cali', se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Valle de Lili, en Cali, tras contraer el nuevo coronavirus.



Sobre el tema habló Ricardo Ospina, director de servicios informativos de 'Blu Radio' y quien dedicó la emisión del programa radial de este lunes 7 de diciembre a Palomar.



“Amanezco enviándole toda mi fuerza a mi amigo, Hugo Mario Palomar, quien en este amanecer sigue luchando, como el guerrero que siempre ha sido, contra el maldito bicho (coronavirus). Volveremos a encontrarnos frente al micrófono, muy pronto, querido Hugo” (SIC), escribió este 7 de diciembre Ospina en su cuenta de Twitter.

Amanezco enviándole toda mi fuerza a mi amigo @Hugompalomar quien en este amanecer sigue luchando como guerrero que siempre ha sido, contra el maldito bicho. Volveremos a encontrarnos frente al micrófono, muy pronto, querido Hugo. — Ricardo Ospina (@ricarospina) December 7, 2020

De acuerdo con ‘Q’hubo Cali’, el también panelista del programa 'Mañanas Blu' ingresó al centro médico el pasado 4 de diciembre después de que su estado de salud se deteriorara: comenzó a presentar problemas respiratorios tras 6 días de haber salido positivo.



En días anteriores, Hugo Mario habló en sus redes sociales sobre algunos de sus síntomas:



“Presenté una taquicardia. Tuve fiebre alta. Me reanimaron con electrochoques. Me estabilizaron la temperatura y todo el tiempo he respirado con la ayuda de una máscara de oxígeno”. Además señaló que "me siento muy bien. Estoy comiendo bien. Estoy súper bien atendido. Esta clínica es de lo mejor".



Antes de conocerse el resultado de la prueba, el periodista había anunciado que tenía “una neumonía, seguramente asociada al covid. Me tomaron exámenes de todo, incluso un ecocardiograma (aún no sé el resultado)”.



En su último mensaje en redes, publicado el pasado 5 de diciembre, cuando ya estaba hospitalizado, el periodista aseguró que iba a ganarle la batalla a esta enfermedad:



“Después de estar en tantas confrontaciones, el covid no me va a ganar esta. Estoy con Dios y con los mejores médicos. Gracias a todos por sus mensajes y oraciones. Es bueno saber que se tiene tantos amigos”.



Después de estar en tantas confrontaciones, el covid no me ha ganar esta. Estoy con Dios y con los mejores médicos en @FVLCali. Gracias a todos por sus mensajes y oraciones. Es bueno saber que se tiene tantos amigos. @MinSaludCol — Hugo Mario Palomar (@Hugompalomar) December 6, 2020

En redes sociales sus colegas han estado enviándole muestras de apoyo y fortaleza. "Dios te guarde y te proteja, Hugo Mario, de esta salís fortalecido!", escribió Ricardo Rincón. "Vamos, mi hermano. Hugo Mario pa' rato", expresó César Polanía, periodista de 'El País'. Camila Zuluaga, quien dirige el programa radial en el que participa Palomar, le manifestó también su solidaridad.



Por su parte, sus compañeros de 'Blu Radio Cali' invitaron a una jornada de oración por su pronta recuperación.



