Según el calendario Maya, este 26 de julio empieza un nuevo año, el cual se extenderá hasta el 24 de julio de 2024. Para comprender las nuevas energías que este año trae es necesario entender el 'Tzolkin' o sincronario Maya galáctico, que es una herramienta que indica cuáles son las energías que interactúan constantemente en el universo.

Este es un complejo sistema que se componen de 20 sellos y se combinan con 13 tonos a lo largo de 260 días y 104 días más para sincronizarse con el año lunar. Esto quiere decir, que cuando comienza un año nuevo Maya, lo primero que se puede precisar es el sello lunar principal con su tono específico. Asimismo, se puede conocer con otros sellos el propósito o misión del año y los desafíos que este tendrá.



Predicciones del año nuevo Maya

Julieta Molina, facilitadora de astrología Maya, le explicó al diario ‘El Clarín’ que este nuevo ciclo, está signado por el sello del Mago Blanco y el tono Entonado. La experta resumió en tres ejes la frecuencia vibratoria y le pide a las personas que trabajen lo presente, los recursos y lo vincular.



“El año nuevo que comienza el 26 de julio de 2023 es el Mago Entonado Blanco, de la onda encantada o de la trecena del Perro (el propósito) y el kin 174. El Mago trabaja el poder del presente. Cuando aparece un Mago, siempre lo que nos va a estar diciendo es estar aquí y ahora”, comentó la especialista.



Además, comenta que la frecuencia del Mago propone el trabajo de despertar y utilizar los recursos que se tienen a la mano para crear el presente. Esta energía nos invita a “ejercer la coherencia interior: lo que pienso, siento, digo y hago, tiene que estar en equilibrio, aseguró.

En este año, se debe hacer cambios en cuanto a lo emocional, si logra ahondar en eso, lo vincular cobrará más fuerza. Esto quiere decir que el foco debe estar en “nuestra red vincular, en tejerla, en aprender a trabajar en equipo, con conciencia, con amor, con respeto y con los recursos que se presentan. O sea, no juntarse con personas que no quiero, no armar proyectos que siento, que no son sólidos para mí, sino vibrar con mi parte más genuina, que tiene que ver con el amor propio, lo que vemos con la energía del Perro”.



La energía del Mago estará despertando al propósito o misión del año, que es el Perro Blanco.



“El propósito, es decir, el camino del año, es el Perro y lo transitamos con la energía del Mago. Hay que resaltar que cuando arranca el ciclo del Perro este año, del 22 de julio al 3 de agosto, tenemos una trecena muy importante. Esta va a repetirse del 8 al 20 de abril de 2024”, afirmó.



La energía del Mago estará despertando al propósito o misión del año, que es el Perro Blanco.

Las frecuencias de este año van de la mano con el Perro, el cual tiene que ver con "la fidelidad, con el respeto, con la empatía, con lo vincular, con el amor propio y con abrir el corazón”.



“Tanto el Mago como la trascendencia de esta trecena del Perro van a estar trabajando en la importancia de una comunicación clara, efectiva. Como vemos, enlaza con el eje de las redes que estamos tejiendo y cómo las estamos creando”, indicó.



Por otro lado, la tercera energía que estará desplegándose de acuerdo con el 'tzolkin' es la Mano Azul 9 en el ciclo de la Tormenta.



“El tener como culto La Mano lo que pide es ponernos en acción e ir en búsqueda de las herramientas que necesitamos. Esto es importante porque lo tenemos con una Tormenta, que es de limpieza profunda y de mucho movimiento”, comentó Molina.



Para resumir, este año "el Mago te va a poner enfrente aquello que vos tenés capacidad de trascender en ti mismo/a, aunque estés diciendo ‘¡ay, no sé!, o ¡no puedo!’, la Mano con la Tormenta te dicen ‘¡vamos!, tú crees que no puedes, pero si lo estás viviendo es porque hay un movimiento que puedes hacer’, no te quedes en la queja”, concluyó.

