El aterrador momento en que un caimán atacó un carrito de golf en un campo

En un campo de golf en Ave María, Florida, un evento inesperado sacudió la calma de los jugadores. Un gigantesco caimán decidió hacer una aparición, protagonizando un momento de terror para los ocupantes de un carrito de golf que transitaba por la zona.



(Leer más: Hombre intentó entrar a un estadio con un cocodrilo: dijo que era su apoyo emocional)



Un video compartido por Matt Devitt, meteorólogo de 'WINK News', muestra el instante en que el reptil embiste hacia el vehículo, desencadenando un intento de los ocupantes por evitar el ataque.

El caimán intentó cruzar el campo y, al percatarse del vehículo, lanzó un mordisco hacia él. En respuesta, los ocupantes del carrito intentaron cambiar de rumbo para salvaguardar sus vidas, casi terminando en el agua del lago en el proceso.



No obstante, para alivio de los ocupantes, el hecho de que el mordisco no los alcanzara permitió que el animal prosiguiera su camino hacia el lago con total calma.



(Seguir leyendo: Florida: la increíble escena de un caimán en medio de la playa que sorprendió a todos).



“¡Wow! ¡Un loco video del encuentro cercano entre un caimán y golfistas hacia un estanque en Ave María, Florida!”, escribió el periodista en su cuenta de X (ex Twitter).

Las reacciones han sido diversas, con algunos usuarios expresando su preocupación por la invasión del hábitat natural de los animales, mientras que otros sugieren medidas de precaución para evitar encuentros peligrosos.



“Dejen de invadir sus hábitats”; “Al caimán no le agradó que no le preguntaran si podían seguir jugando”; “No atacaba, intentaba llegar al agua y se defendió”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.



(Le puede interesar: Las dramáticas imágenes de la mujer que fue atacada por un caimán en Florida).



El video también generó una gran respuesta en Instagram, donde más de mil personas participaron en el debate. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés), indica que los cocodrilos y caimanes habitan en los 67 condados de Florida, sin excepción alguna.

La población de caimanes en Florida

El incremento de la población de caimanes y cocodrilos en Florida es evidente. La migración de estos reptiles hacia el norte del estado ha sido notable, extendiéndose por las aguas del sureste.



Según un informe oficial, desde 1975, el cocodrilo americano ha estado en peligro de extinción. A pesar de ello, la población ha experimentado un aumento gradual, pasando de menos de 300 ejemplares a más de 2000. Este incremento generó un aumento en las quejas relacionadas con la presencia de cocodrilos.



(Puede ver: Alerta en Florida por el cocodrilo que encontraron dentro de un centro comercial).



Las autoridades especializadas en el control de animales salvajes de Florida destacan que los ataques fatales de caimanes son raros, pero subrayan la importancia de contactar a los especialistas en caso de encuentros peligrosos.



Para convivir de manera segura con caimanes y cocodrilos, se sugieren algunas precauciones:

Mantener una distancia segura si se avista un caimán o cocodrilo. Tener presente que estos animales regulan su temperatura tomando el sol con la boca abierta, lo cual no representa una amenaza. Evitar nadar durante el anochecer y el amanecer, y hacerlo solo en áreas designadas para ello. Pasear a las mascotas con correa y mantenerlas alejadas del agua. En caso de vivir cerca de un estanque, se recomienda instalar vallas seguras para proteger a toda la familia, incluyendo a las mascotas. Nunca alimentar a los caimanes y cocodrilos, ya que esta práctica es ilegal y peligrosa.

Más noticias

- Caimanes congelados logran sobrevivir a la ola de frío que afecta a Estados Unidos

- Texas: el sorprendente hallazgo de un caimán que sobrevive en un lago congelado

- Nadaban en un estanque de Estados Unidos cuando de pronto se encontraron con un caimán

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación (GDA), y contó con la revisión de la periodista y un editor.