Los divertidos memes de la caída de WhatsApp e Instagram

Sobre el mediodía de este 19 de marzo, en redes sociales como Twitter, una gran cantidad de usuarios reportó que la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp y la red de Instagram habían sufrido una caída.



El reporte fue confirmado por la página 'Downdetector.co', que lleva el registro de estos errores de WhatsApp en tiempo real en Colombia. Según ese portal, los primeros reportes en el país empezaron a llegar sobre las 12:23 p.m. A partir de ese momento se registró un pico de fallas que duró poco menos de una hora.



Los usuarios señalaron que los mensajes que enviaban no les llegaban a sus contactos, además de que para algunos no era posible visualizar WhatsApp Web, la app para escritorio.



En el caso de Instagram, hubo un daño similar, pues no podía actualizarse y no permitía interactuar con las publicaciones, las historias y los videos.

​

Por supuesto, los memes de los usuarios no se hicieron esperar.

[COLAPSO] Qué relación tiene la caída de Biden con la caída de WhatsApp e Instagram. pic.twitter.com/ksCktCTpLv — La Cosmo (@LaCosmoRevista) March 19, 2021

(¿Nos lee desde la app? Vea el tuit aquí).



Algunos compararon la falla con un tropiezo que tuvo este 19 de marzo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando subía por la escalera para abordar el Air Force One, el avión presidencial de ese país.



La gente de Telegram en estos momentos viendo lo que pasó con WhatsApp pic.twitter.com/4Ix82ceCSt — ⚡ I V Á N 🔥 (@putaneymarismo) March 19, 2021

(¿Nos lee desde la app? Vea el meme acá).



Otros usuarios hicieron divertidos memes acerca de Telegram, una de las competidoras de WhatsApp. Este tema de conversación también fue tendencia debido a que la app rusa registró un fuerte incremento en descargas a comienzos del año debido al anuncio de WhatsApp de actualizar sus políticas de privacidad.

Mark Zuckerberg viendo cómo todos se están yendo a Telegram por la falla Facebook y WhatsApp a nivel mundial.



Telegram allá voy... pic.twitter.com/JZ6fHdrutB — Messianico🐐😷 (@MESS10NICO) March 19, 2021

(Si nos sigue desde la app, vea el tuit aquí).



"Durante la primera semana de enero, Telegram superó los 500 millones de usuarios mensuales activos. Tras esto, continuó creciendo", dijo en su momento Pável Dúrov, su fundador.



El pibe

El pibe que estaba reiniciando su teléfono 5 veces por la caída de WhatsApp pic.twitter.com/n33DIQsteK — 𝒢𝒟𝐻 (@GoIDeHazard) March 19, 2021

(¿Llegó desde la app? Este es el meme).



Entretanto, Twitter también fue protagonista de las ocurrencias de los usuarios debido a que es una red social 'típica' para reportar y confirmar desastres naturales, noticias de última hora y, claro, este tipo de errores.



De hecho, las palabras 'Instagram', 'WhatsApp' y 'Telegram' se volvieron tendencia mundial en pocos minutos, dando cuenta de la gravedad de las fallas.

