El debate de la coalición Equipo por Colombia, de EL TIEMPO y W Radio, dejó una serie de momentos controversiales: las 'pullas' a los autoritarismos y las relaciones populistas en tiempos de elecciones, la negación directa a colaborar con Gustavo Petro y los señalamientos por corrupción contra Rodolfo Hernández, quien, vale decirlo, inscribió su candidatura presidencia de la mano de su movimiento Liga Anticorrupción.

También resaltó un momento más que particular: Juan Carlos Echeverry tuvo un incidente y se cayó de la silla. Por fortuna no tuvo ninguna lesión.



Incluso el mismo precandidato bromeó con lo ocurrido.

'Toca revisar el VAR'

Los candidatos debatieron en torno a la economía, la seguridad, la pobreza y otros temas sociales. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Todo ocurrió cuando se hizo una ronda de preguntas de sí o no.



¿El tema? El aborto. Se les preguntó a los precandidatos si legalizarían el aborto. Y Juan Carlos Echeverry fue el primero en contestar. Dijo que no.



(Le puede interesar: 'Lo de Rodolfo Hernández es puro show, somos menos carretudos': Peñalosa).



De inmediato le tocó el turno a David Barguil, quien, si bien dijo que no, se explayó un poco indicando que, de todas formas, en su gobierno respetaría las tres causales decretadas por las cuales se puede llevar a cabo el procedimiento en el país.



"Pero digan no y ya", reclamó Echeverry en tono amistoso dado que, al parecer, él también hubiese podido ponerle un 'pero' más a su respuesta pese a que la misma dinámica indicaba contestar con un monosílabo.

(Sobre este tema: El aborto no debe ser método anticonceptivo: Juan Carlos Echeverry).

Mientras los candidatos reían, Echeverry se fue para atrás y cayó de la silla. Tanto los moderadores como sus co-equiperos quedaron un tanto consternados. Por fortuna no pasó nada grave y la discusión siguió.



Al final del debate, como no podía ser de otro modo, los precandidatos rememoraron el momento. Incluso Federico Gutiérrez pidió que revisaran el VAR "para ver si David le movió la silla".

Echeverry publicó una suerte de 'detrás de cámaras' en el que aparece hablando con sus compañeros y les cuenta, entre risas, lo que pasó.



"Ya que muy seguramente con la caída de la silla hoy en el #DebatePorColombia me gané un lugar en los noticieros del 28 de diciembre, les muestro el detrás de cámaras con Fico y Peñalosa haciéndome bullying. Estoy averiguando quien fue el que me cambió la silla", es el mensaje que acompaña la publicación en Twitter.

Ya que muy seguramente con la caída de la silla hoy en el #DebatePorColombia me gané un lugar en los noticieros del 28 de diciembre, les muestro el detrás de cámaras con Fico y Peñalosa haciéndome bullying. Estoy averiguando quien fue el que me cambió la silla 😑. pic.twitter.com/5EvBB5ZJmG — Juan Carlos Echeverry (@JCecheverryCol) December 16, 2021

En los comentarios, los internautas también pidieron el consabido videoarbitraje. Muchos incluso lo 'apoyaron' en la búsqueda por ese que le cambió la silla.



"Va en picada", comentó otro usuario.

Los cuatro candidatos del Pacto por Colombia. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

El debate de este miércoles 15 de diciembre inició a las 8 p. m. y finalizó alrededor de las 10:30 p. m.



Entre los ejes fundamentales de las preguntas resaltaron las relaciones internacionales -particularmente las diplomáticas con Venezuela o Cuba-, la legalización de la marihuana, el impulso a la economía tras los estragos de la pandemia, los auxilios a las clases menos favorecidas y el papel de la mujer colombiana en un hipotético gobierno.



Las elecciones se llevarán a cabo en 2022. Se dará primero una consulta interna del Equipo por Colombia con la cual escoger un candidato que disputará la presidencia.

