Alejandro Sanz se ha consolidado en los últimos 30 años como uno de los artistas hispanohablantes con mayor trayectoria internacional. Recientemente, logró ganarse la atención de las audiencias digitales por el curioso hecho que se presentó en uno de sus conciertos en México el pasado fin de semana.

Durante su presentación en el auditorio Telmex, en la ciudad de Guadalajara, se produjo un accidente que pudo haber arruinado su show, no obstante, el artista guardó la compostura y siguió con el espectáculo.

Alejandro Sanz tiene 54 años. Foto: EFE

El suceso se presentó mientras el madrileño se encontraba interpretando la canción ‘Lo que fui es lo que soy’, en ese instante, al intentar realizar su performance sobre el escenario, no se percató que uno de sus guitarristas estaba detrás suyo y lo empujó con tal fuerza que este término tendido de espaldas sobre la tarima.



Entre las risas y el asombro del público, ambos artistas siguieron con el concierto desde el suelo, provocando la algarabía de los más de 10 mil espectadores que se acercaron a escuchar el repertorio del español.



"Pero el guitarrista la sacó del estadio, este si sabe de improvisación y de ganarse show, muy bueno", "definitivamente este men comprendió el mensaje de los músicos del Titanic!", "Leí por ahí... Al guitarrista lo atropelló un ángel (sic)". Fueron algunos de comentarios de internautas que dejaron sus reacciones sobre el jocoso momento.



Por otro lado, Alejandro Sanz se encuentra realizando su gira mundial denominada “Sanz en vivo” en la que recorre varios países del Sur, Centro y Norte América para llevar canciones como 'Amiga mía', 'No me compares', 'corazón partío', entre otros éxitos internacionales.



Su próximo concierto se realizará en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, donde se presentará en un triple fecha este martes 7 de marzo, el jueves 9 y el viernes 10, en un recinto que ha manifestado lleno total en cada una de las presentaciones, por lo que se espera más de 10 mil espectadores en los tres días.



