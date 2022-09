A Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, no le hizo ninguna gracia que durante un concierto en Bruselas, Bélgica, alguien del público le lanzara un peluche del Dr. Simi, así que no disimuló su desagrado y lo descabezó, su reacción está dividiendo las opiniones en redes sociales.



A pesar de que el cantante mexicano dijo "gracias" por el gesto, no atesoró el peluche, el cual ha sido lanzado en varios conciertos de cantantes extranjeros como una rara práctica que, al parecer, se está volviendo una tradición.



Recientemente, la artista española Rosalía recibió varios de estos muñecos bonachones en su visita a México, y hasta se tomó fotos con los peculiares peluches; hace unas semanas, la cantante Lady Gaga fue golpeada en la cabeza cuando en el show que ofreció en Toronto un mexicano le aventó un Simi; el momento quedó grabando en un video que se viralizó en Internet.



En un video que circula en Twitter, se observa que el vocalista de Café Tacvba "decapita" el muñeco para después destrozarlo frente al público que gritaba ante el acto que se tornó grotesco cuando con la boca, el cantante continuó destruyendo el Simi y lanzando los pedazos al público.



"Muchas gracias, el detalle es muy bonito, pero la verdad es que odio al Doctor Simi", expresó Albarrán previo a deshacer el muñeco.

"Perdón, muchas gracias... querían sangre", bromea mientras en el aire muestra que el muñeco está roto.



Aunque su acto fue aplaudido por los asistentes, en redes se leen algunas críticas.

"El que siempre habla de la no violencia". "¿Que culpa tiene el peluche?". "Muy mal", se lee entre los comentarios.



Tras declarar su odio contra el Dr. Simi👴🏻 durante un concierto en Bruselas, Bélgica, el vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, decapitó un pequeño peluche del doctor. pic.twitter.com/OjTHRv9gCD — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) September 14, 2022

Otras apariciones de Dr Simi

Aunque se desconoce cómo es que lanzar Simis se volvió una tradición, el primer lanzamiento registrado fue en noviembre pasado, durate el Corona Capital 2021, cuando un fan le lanzó a la cantante Aurora Aksnes el peluche que le había regalado su exnovio y ella lo presumió frente a todos sus fans.



Posteriormente, otro simipeluche aterrizó en uno de los conciertos que ofreció Coldplay en Monterrey; en plena presentación una de sus fans arrojó el muñeco directo al vocalista, Chris Martin, quien lo levantó del piso para colocarlo en su hombro.



Otros de los famosos que han recibido Simis en sus shows en vivo son: The Killers, Gorillaz, My Chemical Romance, Maroon 5, Chvrches, Mac DeMarco, entre otros.

El Universal - México (Vía GDA).