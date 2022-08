Este martes 16 de agosto se estrenó en la televisión colombiana la versión original de 'Café con aroma de mujer'. La telenovela salió al aire por primera vez en 1994 y tuvo de protagonista a Margarita Rosa de Francisco.



Aunque se haya alejado de la televisión en los últimos años, la actriz mantiene vivo el recuerdo de la producción. Su papel de ‘Gaviota’ es uno de los más icónicos del país.



Han pasado casi tres décadas desde su estreno y los personajes siguen estando en el corazón de los colombianos. La historia escrita por Fernando Gaitán y dirigida por Pepe Sánchez se convirtió en un éxito internacional y ha sido llevada a más de 20 países.



Fue la misma Margarita Rosa de Francisco la que anunció hace dos semanas la retransmisión de la novela. En un trino de su cuenta de Twitter contó el rumor antes de que lo confirmara RCN.



Ahora tras el primer capítulo, la actriz no se mostró feliz con el trabajo de edición que están realizando. En sus redes sociales le lanzó una fuerte crítica al reestreno.



“Lástima que estén editando tan ‘macheteramente’ a #CaféConAromaDeMujer . Ojalá la dejaran quieta. @CanalRCN”, señaló.



La columnista se refirió a los cortes que tiene la producción para hacerla más amena a los televidentes. Según lo que dijo, esto solo afecta la historia y deja incompleto el trasfondo del romance entre ‘Gaviota’ y Sebastián.



“La parte más hermosa de #CaféConAromaDeMujer es la primera semana. La única que no se debe tocar en edición. Al resto sí denle todo el machete que quieran. Pero ya para qué”, continuó la mujer.



La actriz no ocultó su decepción tras el primer episodio. En redes, los cibernautas estuvieron de acuerdo con ella y pidieron que se respetara la versión original.



Lástima que estén editando tan macheteramente a #CaféConAromaDeMujer . Ojalá la dejaran quieta. @CanalRCN — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 17, 2022

La parte más hermosa de #CaféConAromaDeMujer es la primera semana. La única que no se debe tocar en edición. Al resto sí denle todo el machete que quieran. Pero ya pa’ qué. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 17, 2022

'Gaviota' era una joven recogedora de café que se enamoró de un hombre de una familia adinerada. Foto: RCN Televisión

Otras versiones

En el 2021, RCN estrenó nuevamente ‘Café con aroma de mujer’ con un nuevo elenco y en otra adaptación. En esta ocasión los protagonistas fueron el actor mexicano William Levy y Laura Londoño.



Fue emitida en Telemundo, para Estados Unidos, y en la plataforma de Netflix. Contó con 92 capítulos y en el reparto también aparecieron Carmen Villalobos, Diego Cadavid y Mabel Moreno como los villanos de la historia.



La telenovela no tuvo una gran recepción, sin embargo, logró ser un éxito en Netflix y en páginas de streaming. La producción estuvo a cargo de Yalile Giordanelli y fue dirigida por Mauricio Cruz y Olga Lucía Rodríguez.

