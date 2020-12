Actores y actrices que estarán en la nueva versión de la novela ‘Café’

La cadena estadounidense 'Telemundo' y el 'Canal RCN' anunciaron una nueva versión de ‘Café, con aroma de mujer’, una de las telenovelas colombianas más exitosas de todos los tiempos, cuya versión original fue producida por 'RCN Colombia' y emitida entre 1994 y 1995.



La exitosa telenovela fue escrita por el fallecido libretista Fernando Gaitán, también escritor de ‘Yo soy Betty, la fea’.



“'Café, con aroma de mujer' regresa 26 años después de convertirse en un fenómeno televisivo alrededor del mundo”, indicó Telemundo.



Sus protagonistas en la primera versión fueron Margarita Rosa de Francisco, quien interpretaba el personaje de 'Gaviota', una recolectora de café, y Guy Ecker, quien encarnaba a 'Sebastián Vallejo', miembro de una de las familias más poderosas del gremio caficultor de Colombia. En la historia ambos deben superar varios obstáculos que les impiden estar juntos y vivir su amor.



Esta versión será protagonizada por el cubano William Levy y la actriz colombiana Laura Londoño. En el elenco estarán también Carmen Villalobos, Diego Cadavid, Lincoln Palomeque, Mábel Moreno, Katherine Vélez, Andrés Toro y Laura Archbold, entre otros.



La producción, que será emitida por el ‘Canal RCN’ en Colombia y por 'Telemundo' en Estados Unidos, estará bajo la dirección de Mauricio Cruz y Olga Lucía Rodríguez. Por su parte, Adriana Suárez, Javier Giraldo y Paola Cazares serán los encargados de los libretos.



Los escenarios donde transcurrirá gran parte de la novela serán en el Eje Cafetero de Colombia, más específicamente en los departamentos de Caldas y Risaralda. A su vez, algunas escenas serán grabadas en Bogotá y Nueva York.



“Estamos muy felices con el inicio de las grabaciones de esta producción que nos identifica como colombianos y que todos llevamos en el corazón”, aseguró Laura Londoño, protagonista de la historia.



La actriz de 32 años, quien ha participado en producciones como ‘Sin senos no hay paraíso’, ‘El señor de los cielos’, ‘El Capo 2’, ‘Rafael Orozco, el ídolo’, ‘La ley del corazón’, entre otras, también hizo el anuncio del inicio de grabaciones a través de una publicación de Instagram.

Sobre cómo asumirá el rol que cumplió en los años 90 Margarita Rosa de Francisco, dijo que “soy del tipo de persona que veo siempre el vaso medio lleno y me enfoco en el honor de haber sido escogida para este proyecto”.



Por su parte, el galán William Levy ha estado en películas como ‘Resident evil: The final chapter’ y telenovelas como ‘La Tempestad’, 'Sortilegio', 'Triunfo del amor', entre otras.



El actor también se pronunció, asegurando que “es un proyecto con mucho sabor colombiano, estoy feliz de poder hacer parte de él, ya que no solo es una historia reconocida en Colombia, sino un gran referente en la televisión de todo el mundo”.

