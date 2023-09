El programa de entretenimiento del canal RCN TV, MasterChef Celebrity Colombia, es uno de los más vistos en las noches del país. El reality show es protagonizado por varias personalidades de la farándula criolla, actores, comediantes, influenciadores, entre otros, quienes compiten por el título de ‘grandes cocineros’.

En este programa de alta cocina, cada noche los reconocidos participantes, se disputan un lugar en la ‘cocina más famosa de la televisión colombiana’. Reto tras reto, los concursantes deben demostrar sus habilidades gastronómicas en una lucha contrarreloj.

MasterChef Celebrity se encuentra en la parte más emocionante de la competencia, ya que los concursantes están empleando diversas estrategias para aumentar sus posibilidades de convertirse en los mejores chefs y llegar al anhelado top cinco.



En los primeros capítulos del programa de cocina, Carolina Acevedo y el ‘Negrito W’ tuvieron un primer ‘encontrón’, pues la actriz aseguró que el creador de contenido se llevaría el delantal negro y durante esos capítulos el vallenato no tuvo una buena racha.



En capítulos anteriores, el ‘Negrito’ aseguró: “No quiero que Carolina gane, no quiero que gane”.

El capítulo 110, estuvo lleno de sentimientos encontrados, pues los famosos recibieron una caja misteriosa, que llegó a los sentimientos más profundos de los cocineros.



Nuevamente, el ‘Negrito’ evidenció el ‘fastidio’ que le tiene a Carolina Acevedo, pues cuando llegó el turno de la actriz presentar su plato, el creador de contenido empezó a cantar “que se caiga, que se caiga, que se caiga”.



Después, en la ‘entrevista’ aseguró: “Cada vez que yo tenga una oportunidad de ‘joderla’ lo voy a hacer (...) Así que Carolina se va a tener que aguantar hasta que me saquen de aquí”.

Por su parte, Acevedo aseguró, la actitud del ‘Negrito’ es “horrorosa”. Al recibir los minutos del jurado, Carolina Acevedo y el ‘Negrito W’ empataron, con 10 minutos que por el momento los libra de la ‘noche de eliminación’, sin embargo, el jurado aprovecho para molestarlos diciendo: “Dios los crea y ellos se juntan”.

El 'Negrito W' habla de su paso por el reality 'MasterChef'

