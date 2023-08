Muchos europeos sostienen que no es necesario bañarse todos los días, costumbre que no es compartida, en general, por los latinoamericanos, para quienes la ducha diaria es cuestión de básica higiene.



En un video, que es viral en las redes sociales, una joven oriunda del ‘viejo continente’ ratifica esa teoría al sostener que no ve la necesidad de bañarse a diario y, además, explica que para eso están los desodorantes y los perfumes.



El clip es grabado por un joven latino, que, al parecer, comparte la habitación con la europea. El hombre afirma que en Latinoamérica existe la creencia de que los europeos no se bañan y después de eso le pregunta a la chica cada cuánto se ducha. La respuesta de ella es la que ha armado la controversia.

“Pues, normal, por lo menos una vez a la semana (…) pero también uso desodorantes y perfumes”, respondió la mujer.



Además, la chica argumentó que en temporada de verano, como la actual, ella va a la playa, dando a entender que se baña en el mar.



Ante la respuesta, el hombre que graba el video susurró: "es broma, no", pero ante la incredulidad de su amiga exclamó: “¡Uno se tiene que bañar todos los días, mujer!”.



La joven le reitera lo que dijo de los perfumes. "Para eso inventaron perfumes", recalcó.

¿Cuantas veces a la semana se bañan en Europa? 😳 pic.twitter.com/zZcXlqcgtw — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) August 8, 2023

Los comentarios en las redes sociales acerca del video no se han hecho esperar. "Yo me baño todos los días, y a veces hasta dos. Vivo en Suecia y me sorprendió saber que algunos de mis alumnos, suecos y extranjeros, solo se bañan dos veces a la semana, un día sí un día no, o solo los fines de semana. No daba crédito a eso”, afirmó un internauta.



Otro señaló: “Una vez en Francia a mi familia nos preguntaron si estábamos enfermos por que nos bañamos todos los días".

