El video de una cabra caminando en dos patas que se viralizó en redes

Una cabra caminó en dos patas y, para muchos, fue una señal inequívoca del ‘fin del mundo’. O al menos de algo muy aterrador.



Un metraje viral en redes sociales muestra el momento cuando una cabra llega hasta un pueblo de India. En principio, esto no tiene nada de inusual, sin embargo, hay un detalle que volvió ‘terrorífica’ la escena: la cabra caminaba en dos patas.

El video, extraído originalmente de YouTube, llegó a todos los rincones de Facebook, Twitter e Instagram, y le puso los pelos de punta a más de uno.

Según información acompañada en el metraje, el video fue tomado en Telwara, en el estado de Bihar (India). En las imágenes, las personas, atónitas, observaban la trayectoria de la cabra, la cual caminaba como si nada en las calles.



Incluso un motociclista que pasó a su lado desvió peligrosamente su mirada del camino. Todo con tal de no perderse el ‘espectáculo’ de lo que, para algunos usuarios de redes, fue aterrador.



Esta sensación atemorizante se dio dado que, para muchos, una cabra negra (como la del video) es símbolo del mal. Y una cabra negra caminando en dos patas, sin duda alguna, alteró los nervios de uno que otro usuario.

El ‘show’ de la cabra

El video en YouTube fue editado un buen número de veces. Es más: el metraje llegó a redes sociales acompañado de una música lúgubre.

Lo cierto es que, según ‘New York Post’, el video fue grabado por el dueño y adiestrador de la cabra. El hombre, según medios locales de Bihar, le enseñó ese ‘truco’ con el propósito, justamente, de sorprender a los transeúntes.



Y lo logró.

- Vieron un animal cornudo caminando en dos patas.

- Era yo haciendo las compras, y de seguro que me habrán filmado.

- No, no. Fue en la India y se trató de una cabra.

Esta cabra no es la primera que sorprende a los habitantes de India.



En marzo de 2019, según la agencia 'Reuters', una cabra que caminaba en dos patas se convirtió en la sensación de India. Esa vez en el pueblo de Ramdiri (curiosamente, también fue en la provincia de Bihar).



Lo cierto es que, en este caso, no se trató propiamente de un truco, pues la cabra había sido entrenada –incluso ayudada– de esta manera dado que tenía paralizadas las patas delanteras. Y, si no era bípeda, no tendría otra forma de locomoción.

