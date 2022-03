El cantante Andrés Cabas ha sido fuertemente criticado en redes sociales en los últimos días luego de que se difundiera un video en el que se le ve cantando en una tarima en aparente estado de embriaguez.



Los hechos ocurrieron el fin de semana en el Country Club de Barranquilla.

En el video se puede ver a Cabas sentado sobre la tarima. El artista se encontraba con la cabeza hacia abajo intentando interpretar una de sus canciones.



Sin embargo, los clips muestran a un artista aparentemente pasado de tragos al que se le dificulta seguir con su canción.



Aunque las críticas no se hicieron esperar, luego se conoció que Cabas no se encontraba en un concierto propio. Al contrario, subió a la tarima en medio del concierto de Bazurto All Star y fue allí cuando se presentó la escena que se difundió en redes sociales.



La respuesta del artista

Cientos de personas comentaron el video y afirmaron que se trató de una falta de respeto con el público presente en el evento. Otros escribieron que los artistas ya no dan ejemplo en la tarima.



Sin embargo, algunos usuarios comentaron que es normal pasarse de tragos y que le puede ocurrir a cualquier persona.



Tras las críticas, Cabas publicó en su cuenta de Instagram lo que parece ser una respuesta a los comentarios de la opinión pública.



El artista publicó una historia en la que invitó a dejar a un lado la hipocresía.



“Redes sociales hoy: todos están mal menos yo porque soy éticamente perfect@”, escribió, acompañado del mensaje: “Dejemos la hipocresía”.

Acto seguido, el cantante publicó otra fotografía con una frase con la que parece querer terminar las críticas en su contra.



“No tengo energía para odiar a nadie. No tengo espacio en mi corazón para llevar esa mi… O te amo, te deseo lo mejor, o espero que sanes”, dice una publicación escrita en inglés.



El artista también publicó una foto del discurso de Will Smith tras el altercado con Chris Rock en los premios Óscar y compartió la frase: “En este negocio tienes que soportar que la gente te insulte y decir que todo está bien”.

Lo cierto es que el video de Cabas se ha difundido rápidamente y ya tiene más de 235.000 reproducciones solo en Instagram.

