Cabas reveló cuál era la canción que le cantaba a su 'Bonita'

Andrés Cabas es un cantautor que saltó a la fama por éxitos como 'Mi bombón', 'Enamorándonos', 'He pecado' y 'Bonita', su canción más sonada desde 2008 hasta la actualidad.



Esta última composición ha hecho que su ritmo y sus letras sean tan pegajosas que muchos la consideran un himno de la música pop colombiana de los años 2000.

A pesar de su lanzamiento hace 16 años, la canción aún es una de las favoritas del género, como quedó demostrado recientemente a través de las redes sociales, donde un internauta manifestó una de sus dudas con respecto a una estrofa de la canción, generando revuelo entre varios seguidores.



El estribillo en mención hace referencia al momento en el que el cantante conoce a esa mujer que llama 'Bonita', y esta le solicita que le cante su canción favorita, que hasta entonces era una incógnita.



"Ya no quería nada, mi alma estaba herida, ya no sentía nada que no fuera dolor. Salí a buscar problemas porque no creía, no creía en nada, ni siquiera en el amor. Hasta que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías", dice el apartado.

El usuario de TikTok mostró como un seguidor del cantante se animó a preguntarle a través de Instagram si en efecto esa estrofa estaba inspirada en la vida real, y cuál era el famoso tema que le interpretaba a aquella conquista.



"Hola, Cabas, por favor, ¿cuál era la canción que la 'Bonita' tanto se sabía y te pidió que le cantaras, no me deja dormir la duda, ayuda. Gracias", le escribió el fanático en la red.



Por suerte, el mismo Cabas le respondió en un comentario que el misterioso tema era 'La parte de adelante', una de las interpretaciones más sonadas del artista argentino, Andrés Calamaro, lanzada en 1999 en su álbum 'Honestidad brutal'.



Sin duda, la curiosidad de algunos seguidores quedó resuelta como lo demostraron en varios de sus comentarios en TikTok: "Dios mío, claro que 'La parte de adelante', qué temazo"; "Ahora necesitamos oír el cover de Cabas para ver si nos da para pasar la noche"; "Esa respuesta era todo lo que necesitaba"; "Gracias, ya puedo seguir con mi vida" ; "Al fin sé, hombres que resuelven";"Ahora todo tiene sentido", fueron las opiniones más destacadas.

