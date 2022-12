El mundo se prepara para recibir un nuevo año y desde ya millones de personas empiezan a trazarse objetivos y metas por cumplir en este 2023. Precisamente sobre este tema Natalia Ramírez, quien interpretó a ‘Marcela’ en la serie televisiva ‘Yo soy Betty, la fea’, dio algunos consejos a sus seguidores.



La actriz comentó que si bien hubo retos que no se cumplieron en este 2022, no significa que ya se dejen de lado por alcanzar otros, al contrario, cada quien debe ser consciente de sus capacidades y tener en cuenta que los tiempos se aplazan, pero no las metas.

Así mismo, en su video especifica lo importante que es tener un listado de objetivos establecidos, pues representan un estado de transformación simbólico el cual aumenta la autoestima y la autodeterminación al momento de ver realizado su esfuerzo.



“No te imaginas cómo ha cambiado mi vida, desde que he puesto metas. Es muy importante, suena un poco como cursi, pero de cursi no tiene nada, es el principio de todo lo que tú quieras hacer, dijo inicialmente.



“No solamente puedes tener una meta, puedes tener varias metas. Recuerda que, si no cumples con la fecha de la meta, simplemente se corre la fecha, pero nunca la meta”, concluyó.



