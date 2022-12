Los caballeros de Zodiaco, la serie que ha marcado a muchos fanáticos desde los años 80, anunció que próximamente lanzará una nueva edición cinematográfica en live-action de la reconocida producción.



La nueva adaptación es sobre el manga ‘Seinto Seiya’, escrita por Masami Kurumada, el cual se hizo popular debido a la serie animada que se llamó igual en 1986.

Es importante resaltar que los fanáticos están esperando la cinta desde hace 6 años. De hecho, el anuncio de la película se hizo en la Comic Con Brasil 2016. Pero, no fue sino hasta el 2021 que se dio a conocer que sería dirigida por el polaco Tomasz Bagiński.



Esto ha tenido en vilo a los fanáticos de la historia, quienes están más ansiosos que nunca por saber el estreno de la película. Pues a pesar de que el día exacto no se sabe, la franquicia anunció en el trailer de la película que en el año 2023, el live-action de ‘Knights of the Zodiac’ estará disponible en las pantallas.

Por lo pronto, de acuerdo a medios especializados, en la película participarán actores como Mackenyu con el papel de Seiya, Madison Iseman como Sienna, Sean Bean como Alman Kido, Famke Janssen como Guardia, Mark Dacascos como Mylock y Nick Stahl como Cassius, el villano de la historia.

¿De qué trata?



De acuerdo con los detalles que ha publicado la franquicia y al nuevo avance, la historia narra cómo Seiya, que es el protagonista principal, cuida de Sienna, la resurrección de la diosa Athena.



Con el fin de mantener a salvo a la joven, Seiya debe usar su poder ‘cosmo’ para hallar la armadura ‘Pegasus’ y protegerla, ya que es una deidad que fue enviada para velar por la humanidad.

En el camino, se va volviendo evidente que una de las intenciones de Seiya es convertirse en uno de los caballeros del zodiaco, por lo que, se enfrenta a muchos de sus enemigos y a diversos desafíos.

