Al hablar sobre astronautas siempre surgen muchos interrogantes, porque para la persona del común es muy exótico y curioso todos los accesorios que tienen puestos aquellas personas. Una de las dudas que siempre ha estado en la sociedad, es como estos expertos en el espacio pueden hacer sus necesidades físicas, ya que con tanta protección no hay cabida para que los astronautas puedan evacuar sus necesidades.



En toda historia de exploración espacial se suele hablar sobre este tema, porque hay bastantes preguntas de cómo se lleva a cabo este procedimiento tan mundano en el espacio o en este caso en la Luna.

Facebook Twitter Linkedin

La NASA llego a la Luna el 20 de julio de 1969 Foto: iStock

(Siga leyendo: Mamá de Shakira, Nidia Ripoll, ya está en casa tras chequeo de emergencia).

Si bien los viajes espaciales duran en la actualidad de tres a seis meses, hace unos cuantos años, en las primeras incursiones estos duraban muy poco tiempo. Es por esta razón que Alan Shepard, uno de los pioneros astronautas que viajó al espacio, tenía poco tiempo entre el despegue y el aterrizaje, pero por retrasos de lanzamiento, el astronauta tuvo que durar más de seis horas en su traje y en la cabina Mercury 7. Alan, en un momento de desesperación, no pudo aguantar más las ganas que tenía de orinar y, por órdenes del control de misión, pudo vaciar su vejiga dentro de su traje.



Tras estos hechos ocurridos con Alan Shepard, se empezó a tener en cuenta más la intimidad de los astronautas, dando la idea de instalar medidas de eliminación o contención de orina y heces. Por ende, este vestido de astronauta, se iría modificando poco a poco, ya que en la siguiente misión el traje llevaría una válvula por la que se podría expulsar los líquidos, en vez de acumularlos en el traje.



Al principio estos sistemas tenían un prototipo de expulsión que se fundamenta en tener unas simples bolsas pegadas por medio de adhesivos al cuerpo del humano, las cuales almacenaban estos desechos hasta el final de la misión o hasta qué el astronauta pudiera retirarlas.

Facebook Twitter Linkedin

Buzz Aldrin Astronauta estadounidense. Foto: NASA.

(Tenemos para usted: Gwyneth Paltrow, a juicio acusada de lesionar a un hombre mientras esquiaba).

Sin embargo, a través del tiempo se fueron haciendo más modificaciones como la fue utilizada en la misión Apolo, que llevó a la luna a astronautas estadounidenses por ocho días, en donde estos tenían una gran cantidad de objetivos por cumplir. Es bien sabido que Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la Luna, Neil contaba con la compañía de Buzz Aldrin en este viaje al espacio, por desgracia Buzz no tendría el honor de ser el primero en pisar este satélite natural, pero si tendría otro gran honor que nadie le podría quitar.



Buzz Aldrin cuenta, con honor, que es el primer hombre en haber orinado la superficie lunar, no lo hizo directamente por qué era imposible, pero eso no puede restar el mérito de su graciosa hazaña.



Este hombre pudo hacer esto gracias a un invento innovador de la NASA que fue incorporar pañales a todos los tripulantes que viajaban a la Luna.

(Le puede gustar: Victoria Alonso, vicepresidenta ejecutiva, deja Marvel tras 17 años).

En primer lugar, estos pañales solo eran para las mujeres, pero se dieron cuenta de que esto podría ayudar de una forma muy práctica a la gran mayoría de astronautas, ya que por resultados de comodidad y de ser más eficientes a la hora de recoger todos los desechos se impuso una ley en donde todo hombre y mujer debería llevar consigo un pañal avanzado para ayudar a solucionar sus necesidades.



Esta regla se lleva usando hasta el día de hoy, dejando claro que el próximo viaje a la Luna (Programa Artemis) se volverán a utilizar estos pañales con todas las innovaciones que puedan tener estos elementos creados para bebés.

Más noticias en EL TIEMPO

Amanda Bynes fue internada en un centro psiquiátrico: anduvo desnuda en la calle

Futbolista Brian Fernández apareció con vida tras varios días de incertidumbre

Selena Gomez llegó a 400 millones de seguidores en Instagram

Redacción ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO