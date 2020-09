El polémico buzón para ‘abandonar’ bebés que aprobaron en Bélgica

En 2017, las autoridades del municipio de Evere, en Bruselas (Bélgica), prohibieron el uso de un 'buzón para bebés' que había sido instalado por la ONG Corvia y que tenía el objetivo de ofrecerles una alternativa a las mujeres que no quisieran hacerse cargo de sus neonatos.



Ese mismo año, la decisión fue apelada por Corvia y, tras tres años de litigios, el Consejo de Estado le dio luz verde para iniciar su funcionamiento.

"Nos alegramos, pues cada niño debería tener derecho a un futuro", dijo la directora de Corvia, Mathilde Pelsers.



Así las cosas, la primera 'baby box' o 'caja para bebés' de la región administrativa de Bruselas-Capital abriría en octubre próximo, informó Pelsers a medios locales.

Así funciona

"La 'caja para bebés' permite a las madres en situación de angustia dejar a sus recién nacidos en espacios seguros (...) Muchas veces las madres abandonan a sus niños en espacios públicos y peligrosos".



Así describe Corvia su iniciativa.



"El objetivo del 'buzón' es proponer una solución a las madres que quieren asegurar la seguridad de su bebé, pero no pueden o quieren tenerlo", agregó.



La 'caja para bebés' cuenta con calefacción por dentro y el proceso es el siguiente:



1. Las madres que deseen 'abandonar' a sus bebés, pueden hacerlo acercándose al 'buzón', abrir el compartimento que cierra automáticamente y dejarlo allí.



2. Luego, un mecanismo les dará un tipo de 'clave' por si desean recuperar al recién nacido al poco tiempo.



3. En caso de que decidan dejarlo ahí, el bebé será atendido por médicos y quedará bajo el cuidado de Corvia.



4. Las madres también tienen la opción de llamar a una línea gratuita de manera anónima.

Con este gráfico Corvia explica el procedimiento para 'abandonar' a un bebé de manera segura. Foto: Corvia (ONG)

Replicas

Este 'buzón' se suma al que hay en Amberes (una región en el norte de Béligica) que fue abierto en el año 2000 por la organización Moeders voor moeders (Madres para madres).



De acuerdo con 'The Telegraph', ese 'buzón' había recibido casi 15 bebés hasta el 2017.

Hay que tener en cuenta que Bélgica no es el único país en Europa ni en el mundo en el que diversas ONG han probado esta alternativa. De hecho, de acuerdo con 'Euronews', sistemas similares se usan en Alemania y Suiza.



Además, en abril de 2016 se instaló la primera 'baby box' de Estados Unidos. Ocurrió en Indiana, de la mano de la organización Safe Haven Baby Foxes. Desde entonces "no ha habido ninguna muerte por abandono en infantes en ese estado", aseguran en su página web.



Hasta 2019, Safe Haven Baby Boxes tenía planeado la creación de otros 20 'buzones' y los fondos para construir 100 más que se distribuirían por todo Estados Unidos, informó la 'BBC'.



En Estados Unidos abandonar a un bebé es ilegal, pero no es punible en muchos estados si se hace de manera segura. Hacerlo está acogido en varias normativas federales que se conocen en conjunto como 'safe haven'.

