El personal del Centro de Animales del Condado de Wake en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, tuvo un dilema cuando una cabra llamada Cinnamon y un perro llamado Félix llegaron juntos a la puerta del lugar.



Este refugio de animales recibe una gran cantidad de perros y gatos cada año, y se especializan en animales domésticos, no de granja o de algún otro tipo.

Se dice que están juntos desde su nacimiento. Foto: Refugio de animales Wake

Pero Cinnamon, la cabra, y Felix, el perro, se veía que llevaban una amistad y se demostraban cariño, dijo Jennifer Federico, la directora del centro de servicios para animales. También comentó que es la primera vez que ve algo así, pues normalmente los perros no establecen amistades con cabras.



Jennifer manifestó que le han traído una gran cantidad de animales exóticos, que no pertenecen a ese tipo de refugios, como por ejemplo pollos y un dragón barbudo. Pero, al ver dicha amistad entre los animales, decidió hacer una excepción y les dio la bienvenida el 13 de marzo.



Sin embargo, no contaban que cuando los separaran y los pusieran a cada uno en su propio recinto, reaccionaran de la forma que lo hicieron.

Perro y cabra una amistad inseparable. Foto: Refugio de animales Wake

“Cinnamon (la cabra) estaba muy molesta, estaba desesperada y llamando al perro. Estaba tan estresada y frenética que nos dimos cuenta de que este par tenía que mantenerse unido”, afirmó Jennifer.



La directora pensó que el refugio tendría a la tierna pareja de animales durante poco tiempo, mientras su dueño, que vivía con ellos en un barrio residencial de Raleigh, se recuperaba, ya que se encontraba hospitalizado y no podía hacerse cargo de ellos.



El dueño no tenía a nadie que pudiera cuidarlos, según informó un oficial de control de animales que los dejó en el refugio. El dueño, al cumplirse los días de cuidado por parte de este lugar experto en animales, tendría que ir por la divertida pareja, pero por desgracia nunca llego.

La pareja de animales acompañados por el personal del refugio. Foto: Refugio de animales Wake

“Después de 10 días, le avisamos al propietario que era hora de venir a buscarlos, pero lamentablemente nunca llegó”, dijo. “Cuando eso sucede, la propiedad vuelve a nosotros”, expresó Jennifer en una entrevista.



Desde ese momento, la pareja de animales se ganó el amor del personal del refugio, siendo sin duda la preferida de todos.



“Cinnamon (La cabra) sigue a Félix a todos lados y se sobreentiende que están juntos desde que nacieron. Ni siquiera necesitas ponerle una correa a la cabra, ella simplemente irá a donde va Félix, nos dimos cuenta al instante que no podían estar separados”, afirmó.

Jennifer, para cumplir su obligación como directora, sabia que esta pareja tan inusual tendría que ser adoptada no por separado, sino juntos para toda la vida.



El 25 de marzo, uno de los empleados del refugio, público en Facebook un mensaje para que la pareja fuera adoptada.



“Tenemos una situación única y necesitamos su ayuda para encontrar un rescate que pueda tomar este par unido y encontrarles el hogar perfecto. Son mejores amigos y están verdaderamente unidos; incluso duermen juntos y se han mantenido juntos las 24 horas del día, excepto cuando comen”, decía la publicación del refugio de animales

Esta fue vista por ‘Friends of Wake County’ Animal Center, los que decidieron compartir la publicación una gran cantidad de veces para poderle encontrar al perro y la cabra, un hogar donde pudieran vivir.



Las ofertas de personas con pequeñas granjas en el área de Raleigh no tardaron en llegar, pues desde que fue publicado este mensaje la pequeña pareja no ha parado de ser la sensación, ya que reciben muchos mensajes de aprecio y cariño por lo tiernos que son.



“Ohhh, estos dulces bebés, espero que puedan permanecer juntos”, comentó un cibernauta en la publicación.



Después de un día de publicado el mensaje en Facebook, el refugio de animales decidió detener los comentarios, porque eran tantos que se llegaron a abrumar.

Al día siguiente, el 27 de marzo de este año, Jennifer y todos sus empleados, lograron el objetivo de conseguirles un nuevo hogar al adorado duo para que puedan vivir juntos en plenitud.



La granja local a donde fueron enviados le expresó a la directora que mandaría a alguien por la pareja, después de que Félix fuera castrado. Jennifer Federico comentó que está muy feliz de que sigan juntos, ya que “son unos mejores amigos adorables”.



Mientras pasan los días, para que su nuevo hogar los adopte, Cinnamon y Felix se encuentran muy felices en el refugio, compartiendo uno del otro.

