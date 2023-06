El encontrar pareja se ha vuelto muy difícil en la actualidad, ya que al pasar el tiempo las personas cada vez más van subiendo sus estándares para poder tener una relación estable y sana.



Pues cada persona tiene sus gustos y al buscar a alguien para compartir tiempo, amor y amistad se necesita estar lo más cómodo posible, para que el amor fluya de una manera natural y no forzada.

Es por esta razón, que un joven chileno repartió algunos volantes con su número de teléfono en Ñuñoa, región Metropolitana de Chile, pero con una gran diferencia. Para poder tener los dígitos de este, la chica que quiera encontrarlo tendría que resolver varios problemas matemáticos, los cuales a la vista se veían demasiados complejos.



“Se busca polola inteligente”, tendría como título el volante que el joven repartió por su ciudad. Asimismo, añadió: “Tengo 238 meses, mido 1.85 *10 a la menos 3 (Km), soy de Ñuñoa y aquí está mi número de teléfono”, expresó de forma escrita el hombre.



Después de su presentación, dejaría a las personas, en su preferencia mujeres, ocho problemas matemáticos para que los resolvieran y lo pudieran llamar, para así darle inicio a una relación de superdotados. Se puede decir que los problemas que se encontraban en el volante no los puede resolver cualquier persona, sino que se necesita unos estudios y una práctica para poder dar con el número del joven chileno de 20 años de edad.

Todo parece indicar gracias a dos videos de TikTok que el chileno pudo encontrar a su ‘polola’ porque una tiktoker de origen argentino se tomó el atrevimiento de solucionar uno por uno los difíciles problemas que había dejado en su volante.



'@Leilavidriales' sería la encargada de darle solución a los problemas de matemáticas que incluían: integrales, radicales, fracciones y muchas operaciones complejas.



En un primer vídeo, la mujer, que tiene como nombre en TikTok ‘La profe’, dio solución a cinco de los problemas. Esta tuvo que pasar por varias operaciones complejas en donde se nota la destreza que tiene para las matemáticas.

Después de solucionar a la perfección cinco problemas, tuvo que parar el video, debido a que su explicación fue muy extensa y no le alcanzó un solo video para resolver los llamativos problemas



Para destacar, este primer clip se hizo tan viral que a día de hoy ya tiene 36,1 millones de reproducciones en tan solo dos días. Además, tiene 3,7 millones de likes, lo que significa que a varios cibernautas les gusta este tipo de contenido.



La argentina, ya para darle solución a tal acertijo, hizo el segundo video y reveló que el nombre del joven amante de las matemáticas es Baltazar y que ese volante lo repartió en el año 2020.

“Esperemos, siga manteniendo el mismo número, que tal que el amor de mi vida este en Chile y me estoy enterando ahora”, dijo la popular influencer con una sonrisa en su rostro. Paso siguiente la chica comenzó a darle solución a los otros tres problemas.



Al resolver muchas operaciones, números y muchos tipos de problemas matemáticos, la mujer pudo obtener el número, y sin ningún miedo le escribió al joven para mirar si era su amor verdadero o no.



Por desgracia, la Tiktoker dejó a la incertidumbre dicha respuesta porque solo mostró como ella le escribía al chileno. “Le voy a hablar ya mismo a ver si me contesta” expresó la mujer, para minutos después, escribirle un caluroso saludo esperando si algún día le contestará el joven chileno.

Cómo ganar dinero en TikTok

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

