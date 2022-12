De manera frenética suena una guitarra mientras que Batman y Robin corren hacia el frente en medio de un fondo verde, en lo que parece una persecución a quienes son los villanos de la serie. Después de unas cuantas palizas se dan la mano y de repente suena el icónico nombre de ‘¡Batman!’ para luego darle paso al clásico “na na na na na”.

Puede que esta descripción sea familiar para usted, pero si no, le recordamos que este famoso tema es la introducción de la serie de ‘Batman’ emitida en televisión entre 1966 y 1968. Con Adam West protagonizando ‘El Caballero de la Noche’ y a Burt Ward encarnando a su compañero Robin, la serie que narraba las aventuras de estos dos superhéroes fue una de las más exitosas de la franquicia.



(Le puede interesar: Actriz de 'El Resplandor').

Con sus colores psicodélicos y el marcado sentido del humor que tenía cada capítulo, esta obra se convirtió en el pasaje a la fama de muchos de los actores que allí trabajaron. No obstante, hubo uno en particular que recibió gran reconocimiento tanto por su talento, como por su físico, el cual era muy similar al que se pintaba en los cómics: el adolescente californiano de 19 años, Burt Ward.



Su actuación era la sensación en el momento y si los memes hubieran existido en ese entonces, muy probablemente las frases antecedidas por la expresión “¡Santa!” se hubiese popularizado aún más.

El actor de 77 años se dedicó al rescate de animales. Foto: Página oficial Warner Bros y Página oficial Walk Of Fame

Sin embargo, todo tiene su precio. La fama que gozó siendo parte del programa de televisión se centró en las aventuras de Bruce Wayne y Dick Grayson, también conocidos como Batman y Robin, tuvo como antecedente una cantidad de temas en el set de rodaje que, años después, le pasarían factura.

Burt Ward como Robin, el joven compañero de Batman

Burt Ward nació el 6 de julio de 1945, en Los Ángeles, California. Su padre, Bert Sr., era el dueño de un espectáculo sobre hielo llamado ‘Rhapsody On Ice’, en el que, desde una temprana edad, el pequeño Burt comenzó a patinar.

Esta era la primera vez que Ward actuaba en televisión. Foto: Página oficial Warner Bros.

Mientras crecía, no solo se fue convirtiendo en un acróbata y patinador talentoso, sino que a la par desarrolló un gusto inmenso por las historias de superhéroes y los cómics. Gracias a esto, llegó a practicar varios deportes, incluyendo algunos de contacto como la lucha o el taekwondo.



(Además: Dua Lipa).



Si bien es cierto que lo hacía como pasatiempo y por gusto, de alguna forma era como si la vida lo estuviese preparando para algo aún más grande que al aparecer llegó cuando apenas tenía 19 años.



Fue entonces cuando se enteró de que la productora 20th Century Fox Television estaba haciendo audiciones para encontrar al Robin perfecto, el cual debía ser un chico joven, delgado, con una chispa y personalidad única, pero a su vez tener la fuerza y agilidad necesaria para hacer todo tipo de acrobacias.



Según una entrevista publicada por la revista británica ‘Closer Weekly’, el joven Burt fue el último en enterarse de que iba a interpretar a Robin. De hecho, hubo bastante confusión en la firma del contrato, ya que nadie lo había llamado para informarle que había obtenido el papel.



Algunos dirán que fue un mal augurio y otros tal vez una premonición de la cantidad de irregularidades que ocurrieron después, puesto que en ese momento tanto la productora como la agencia de Ward habían asumido que la parte contraria se había acercado al actor para darle las buenas nuevas.

Hormonas y acrobacias: todo lo que pudo haber salido mal

Aun así, cuando se está a punto de interpretar el papel de sus sueños, nadie va a prestarle atención a pequeños “errores” como ese.



Durante la grabación y emisión del programa, todo parecía que iba bien. Entre 1966 y 1968 se emitieron 120 capítulos divididos en tres temporadas, causando furor en los fanáticos que ya lo empezaba a reconocer como “El Joven Maravilla” por su gran papel.



(Siga leyendo: Amy Lee, vocalista de Evanescence).

Sin embargo, detrás de tantas sonrisas y entrevistas, hubo muchos problemas que solo saldrían a la luz años después.



En una entrevista publicada por el medio estadounidense ‘Best Life’, el actor recordó que una de las primeras inconsistencias que notó fue que, al grabar la icónica escena donde la dupla sale de la baticueva al autor, West había sido reemplazado por un doble de riesgo, mientras que él tenía que interpretar su propia escena. La cuestión es que en efecto debían deslizarse por un tobogán y dar un fuerte giro que podía ponerlos en riesgo.

Pero esto no fue todo. Además de colocar su vida en distintas ocasiones en las manos de los productores William Dozier y Howie Horwitz, el adolescente tuvo que someterse por varias veces a un tratamiento que le proponía -de manera muy peligrosa- la “eterna juventud”.



Mientras que la estrella Adam West necesitaba verse musculoso y grande, los productores estaban preocupados por el inminente crecimiento de Ward. Para poder mantenerlo en el papel y que siguiera teniendo un aspecto inocente, jovial y simpático, le propusieron comenzar un tratamiento hormonal que ayuda a ralentizar su crecimiento.

En su libro autobiográfico ‘Boy Wonder. My life in tights’, el actor cuenta cómo esto de hecho pudo haber afectado seriamente su salud reproductiva, debido a que las pastillas de alguna forma achicaban el miembro del actor. Eso con el fin de que no se viera el bulto tras las apretadas medias y trusas que debía utilizar.



(Puede ser de su interés: Así están los cantantes de 'Mayonesa').



Pero, por otro lado, en su libro también cuenta cómo al suspender el tratamiento, tuvo una vida sexual muy activa junto a West y varios compañeros de Hollywood.

Un héroe en la vida real

Después de la cancelación de ‘Batman’, las dos estrellas se vieron en una gran encrucijada al no encontrar fácilmente otro trabajo. Aun así, hasta los años 90, el icónico “Joven Maravilla” actuó en varias películas y series, tales como ‘High School U.S.A.’ o ‘Kill Crazy’, antes de alejarse de los reflectores y centrarse finalmente en la filantropía.

Inicialmente se centró en la organización benéfica, la cual fundó con su esposa, llamada Gentle Giants Rescue and Adoptions, en la que rescatan y reubican a perros de grandes razas que han sido abandonados.



(Le recomendamos: Jersey Shore).

Por otro lado, el actor aún sigue reviviendo su gran personaje en eventos y ferias como la Comic Con, en las que busca hablar constantemente con los fanáticos de la serie.

Incluso, uno de los eventos más recientes fue cuando el pasado 9 de enero del 2020, pusieron su nombre en el Paseo de la Fama en Los Ángeles, lugar donde quedará inmortalizado junto a otras celebridades que han impactado al mundo de Hollywood con su talento.

LAURA NATALIA BOHÓRQUEZ RONCANCIO

Redacción Tendencias