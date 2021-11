'No paro de temblar': la demoledora carta de niña víctima de 'bullying'

Una pequeña de doce años proveniente de Argentina escribió una conmovedora carta explicando que sufre de acoso escolar, mejor conocido como bullying.



Esta es su historia.

Estudia en el Manuel Belgrano, un colegio de Carlos Paz, ciudad ubicada en la provincia de Córdoba, institución en la que sufre desde hace un año porque sus compañeros de colegio la tratan mal y la excluyen.

“Le dejan mensajes intimidantes en distintas partes de la escuela, la insultan en forma permanente, se burlan de ella cuando presenta un trabajo en clase, la dejan afuera de las actividades escolares y extraescolares. No le permitieron ir a un campamento que organizó todo el grupo por dos nenes que ejercen bullying sobre ella, junto a un grupo, logrando el silencio y el consentimiento del resto”, relató la madre en entrevista con medios locales.



(Puede leer: Condenan a jóvenes que torturaron y mataron a un excompañero de colegio).

Lo más grave es que, según la madre, las autoridades de la institución no han tomado medidas para proteger a su hija. Por esta razón, tuvo que recurrir a los medios locales y a las redes sociales para exponer el caso.



“No dieron ningún tipo de respuesta para hacer frente a la problemática y solucionarla definitivamente (...) La directora terminó diciendo que quizás era mejor no llamar a los padres de estos nenes, porque iba a ser peor”, explicó.

Incluso, llegó a sufrir ataques de pánico. Foto: iStock

Y es que el estado de alarma de la madre no es para menos, la misiva de la niña tiene frases muy contundentes que dan a entender el verdadero infierno por el que pasa un menor cuando es acosado por sus compañeros.

“No paro de temblar y no puedo respirar bien”, por ejemplo, fue la frase que más dolor causó a sus familiares.



Son múltiples las secuelas que deja el bullying en los afectados. En el caso de esta pequeña, las consecuencias físicas y psíquicas van desde no querer ir más al colegio a terribles ataques de pánico.



Incluso, en alguna ocasión, la niña le dijo “que no quería seguir viviendo así”.



(Le recomendamos: Denuncian matoneo y agresión a niño venezolano en colegio del Meta).

Aunque varios padres de familia la apoyan, la denunciante asegura que la raíz del problema proviene de los adultos, ya que ella tuvo problemas con las madres de los dos niños que acosan a su hija.



Por esta razón dice que el colegio colaboró con las acudientes en cuestión para que la menor no fuera invitada al campamento.

Bullying en Córdoba: una niña de 12 años le escribió una carta a su mamá para contarle cuánto sufre: “No paro de temblar y no puedo respirar bien” https://t.co/xTIkZm1tvc pic.twitter.com/P7sM4WtJME — LA NACION (@LANACION) November 10, 2021

Lo cierto es que una niña, absolutamente ajena a los problemas de los adultos, y su salud mental se están viendo terriblemente afectadas por esta situación que la hizo escribir una misiva tan dolorosa como indignante.

