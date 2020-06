Piloto de Nascar no fue víctima de acto de racismo, según el FBI

Después de que un policía asesinara al afroamericano George Floyd, en mayo pasado, se abrieron una serie de debates y profundas reflexiones en la sociedad estadounidense. Y símbolos y discursos que dejaban ver los vestigios de la discriminación racial en ese país han empezado a ser cuestionados.

Ejemplos de eso son el retiro de la cinta 'Lo que el viento se llevó', por parte de la cadena HBO, o la indignación que han generado los comentarios de distintos políticos de ese país, como ocurrió con el senador republicano del estado de Ohio (EE. UU.), Steve Huffman, quien habló ofensivamente de los afroamericanos y acabó siendo despedido de su empleo como médico.



(También puede leer: Críticas a Diego Maradona por video en el que se baja los pantalones).



En medio de esta situación, el piloto profesional afroamericano Bubba Wallace se pronunció para apoyar al movimiento 'Black Lives Matter' y celebró la decisión de la Nascar, la categoría de automovilismo más conocida en Estados Unidos, de prohibir las banderas confederadas en sus carreras.

Estas banderas son consideradas símbolos de la discriminación y el racismo en el país norteamericano debido a que representan al bando que luchó a favor de la esclavitud en la guerra civil de ese país, en 1861. Aunque los confederados perdieron, muchas personas aún siguen defendiendo sus ideas.



Tras el anuncio, la propia Nascar denunció, el pasado domingo 21 de junio, que encontró una soga en un garaje de la pista Talladega Superspeedway (Alabama) que estaba siendo ocupado por Wallace. Esto en un principio, fue interpretado como una amenaza.



"Estamos enojados e indignados y no podemos enunciar más firmemente cuan seriamente nos tomamos este acto atroz", señaló la entidad en un comunicado.



(Le puede interesar: Justin Bieber negó acusaciones de agresión sexual en su contra).



Además, se compartió un video en el que otros pilotos de la competición homenajean y le dan su apoyo a Wallace.

We are one family.



One NASCAR. pic.twitter.com/Y1IRI5qpRe — NASCAR (@NASCAR) June 22, 2020

(Si nos lee desde la app, puede ver el video de la Nascar aquí).



En su cuenta oficial de Twitter, el único piloto se pronunció acerca de la amenaza de la que habría sido víctima.

(Si nos lee desde la app, puede ver la denuncia de Wallace aquí).



"Este despreciable acto de racismo y odio me deja triste y sirve como un recordatorio acerca de lo que nos falta para avanzar como sociedad y cuan persistentes debemos ser en la lucha contra el racismo", dijo el deportista.



Sostuvo también que no se dejaría afectar por las amenazas y que su madre le había dicho que sólo estaban "tratando de asustarlo". "Esto no me va a quebrar. Voy a seguir luchando orgullosamente por lo que creo", sentenció el piloto.



(Además: ‘Sufrí abuso emocional’: Selena Gómez sobre relación con Justin Bieber).



Sin embargo, recientemente, el FBI resolvió el caso.



"El FBI ha completado su investigación en el circuito de Talladega y determinó que Bubba Wallace no fue el objetivo de un crimen de odio", señaló la serie Nascar en un comunicado.



"El informe del FBI concluye, y las pruebas fotográficas lo confirman, que la cuerda de la puerta del garaje a modo de soga ha estado colocada allí desde hace varios meses", informó la entidad.

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de AFP