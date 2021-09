Críticas a ‘El Gallo’, de Radioacktiva, por chistes y comentarios sobre BTS

Algunos locutores colombianos han ‘metido la pata’ cuando hablan del fenómeno que representa BTS en la actualidad.

La banda surcoreana de K-Pop ha tenido un alcance singular en todo el mundo. Una evidencia de su magnitud se notó hace unos días, cuando los miembros de la banda hablaron en la Asamblea General de la ONU.

BTS en la ONU. Foto: EFE

(Lea también: BTS ofrecerá en EE. UU. sus primeros conciertos con público desde 2019).

De todas formas, el aprecio de sus seguidores –conocidos como ‘Army’– se ve con frecuencia en redes sociales. Algunas tendencias diarias de Twitter suelen centrarse en las novedades del grupo.



Hace poco un episodio desafortunado puso a BTS y a un programa radial colombiano en la palestra pública.



En la emisión del pasado 27 de septiembre del programa ‘El Gallo’, de Radioacktiva, se habló de BTS. Si bien no es un género que se maneje con frecuencia en la emisora, el tema se trajo a colación en el momento de hablar de novedades musicales.



Se habló principalmente de la canción ‘My Universe’, de BTS en colaboración con la banda Coldplay.

(Le puede interesar: ¿Cuál es la personalidad de los integrantes de 'BTS'?).

BTS es una de las bandas más reconocidas de la actualidad. Foto: Instagram: @bts_jhope

En principio, según las denuncias de una cuenta de Twitter que reúne e informa a los fanáticos de BTS en Colombia, los comentarios fueron “positivos” en torno al tema, sin embargo, de a poco la conversación derivó en ciertos apuntes ofensivos.



“Buenísima, a mí me gustó mucho (…) había gente que, sin haberla oído, ya le estaba dando palo a Coldplay”, comentó uno de los panelistas del programa antes de darle paso a los primeros minutos de ‘My Universe’, la melodía en cuestión.



Los elogios siguieron en la misma tónica: dijeron que BTS era una de las bandas más reconocidas de pop en la actualidad. Que siempre eran los números 1 en diversos listados gracias a sus temas musicales.



De hecho, en un momento enfatizaron en que el ‘Army’ de la banda surcoreana es una de las más sólidas de la actualidad. Uno de los locutores dijo que “están con Radioacktiva”.



Después de hablar de la importancia de las colaboraciones y el mercado asiático del entretenimiento, una locutora dijo que tenían una grabación “exclusiva” sobre lo que ocurrió en los camerinos de BTS cuando los miembros de la banda se enteraron que grabarían una canción con Coldplay.



Al parecer, según se indicó, eran fragmentos de las conversaciones que sostuvieron los artistas ‘tras bambalinas’.

📌📋 Comunicado



Posición del Staff de @FondosARMYCol frente a los comentarios compartidos en el programa "El Gallo" de @Radioacktiva_ pic.twitter.com/hcWFFm2ZUt — • Fondos ARMY Col⁷ 🌌🪐🇨🇴 • (@FondosARMYCol) September 29, 2021

“Si me permiten voy a poner esta grabación y voy a traducir, porque, no sé si sabían, yo sé coreano”, dijo la misma locutora que puso sobre la mesa el supuesto material exclusivo.



Y fue entonces cuando sonaron unos ruidos extraños, probablemente gesticulaciones sin sentido, que, según la locutora, era la ‘conversación’ entre los miembros de BTS.



Los otros locutores indicaron que no sabían exactamente qué era eso. La mujer de la grabación dijo que era “puro coreano”.



Tras ello hubo otra serie de ruidos estrafalarios que la locutora siguió ‘traduciendo’. En todas las afirmaciones falsas –más bien inexistentes– se hacía referencia a bandas viejas que se agarraban de la fama y el prestigio actual de BTS para catapultar sus carreras.

El grupo BTS con el presidente surcoreano Moon Jae-in (centro). Foto: EFE

“La única intención que se deja entrever de los locutores es generar humor y burla. Sin embargo, este está totalmente fuera del marco de lo que se puede considerar chistoso y se pasa a un tono denigrante”, indica el comunicado de los ‘Army’.



El texto asegura que, desde la óptica de los fanáticos de BTS, hubo una “falta de profesionalismo por parte de los locutores y de la producción” dado que ese tipo de comentarios ofensivos fueron emitidos en una franja horaria matutina en la cual “miles de personas, entre niños, jóvenes y adultos”, pudieron escucharlos.



Tras la difusión del texto en redes sociales, miles de fanáticos de BTS han pedido la ‘cancelación’ del programa en la emisora.



Muchos internautas indican que, de nuevo, BTS se convierte en la ‘excusa’ para utilizar expresiones xenófobas sobre el lenguaje y la cultura de un determinado país.

(Le contamos: ¿Por qué ‘La Mega’ es acusada de xenofobia por fanáticos de BTS?).

Lo ocurrido con Radioacktiva recuerda a lo que pasó hace unos meses con ‘El Mañanero’, de la emisora La Mega.



En ese entonces hubo burlas hacia BTS por su aspecto y su modelo de negocio. En ese entonces los ‘Army’ denunciaron que uno de los locutores utilizó la expresión “esos chinos” para referirse a los miembros del grupo.



Esta nominación denigrante es una forma de ‘agrupar’ a los asiáticos como si no tuviesen una identidad propia.

