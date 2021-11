La banda coreana BTS debutará en película animada

La reconocida banda de k-pop, BTS sigue dando de qué hablar. Esta vez en Hollywood. Tras su aparición musical en una de las películas Marvel, la agrupación coreana hará parte de otra cinta animada.

Sing 2 Foto: Illumination

Se trata de 'Sing 2', que se estrenará el 22 de diciembre. Por el momento, se desconoce cuál de las canciones de la banda hará parte de la cinta.



'Sing 2' se basa en la vida de 'Buster', un koala que debe estrenar un nuevo show musical para el Crystal Tower Theatre. Las audiciones no resultan muy bien, por eso Jimmy Crystal, un lobo magnate, amenaza con echarlos.



Aunque no han debutado como actores, sí han hecho parte de diferentes producciones cinematrográficas. La primera vez fue con "Film Out", producida por Jungkook, la banda sonora de la película japonesa "Signal".



Después hicieron parte de 'Eternals' con su canción 'Friends' que es una de las más populares de la agrupación.



(Lea también: Grupo BTS promueve en la ONU las metas globales de desarrollo).



BTS últimamente también ha sido tendencia por la canción 'My Universe', que lanzó junto a Coldplay hace unas semanas y sigue en los primeros puestos de la lista 'Billboard Top 100'.



A su vez, el grupo de k-pop, que arrasa con su música en el planeta, fue la estrella de un acto organizado por Naciones Unidas para promocionar estas metas en la víspera del inicio de las reuniones anuales de la Asamblea General.

