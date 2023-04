El rapero BTB Savage fue asesinado a tiros en Houston, luego de que presumiera como su novia abatía a tiros a uno ladrón que intentaba entrar a su casa. Según los reportes, el homicidio fue cometido en represalia a las publicaciones en Instagram que hizo el artista, pues, al parecer, se trataría de una guerra entre pandillas.



El nacido en Cleveland, Estados Unidos, fue ultimado muy cerca a River Oaks el pasado 30 de marzo. Era conocido por canciones como ‘Real Fraud’, ‘Saved By The ATM’, ‘How You Wanna Play It’ y ‘fraude’, las cuales lo estaban posicionando como el compositor con mayor acogida nacional de la industria.



El rapero fue baleado en varias oportunidades en su vehículo alrededor de las 6:10 p.m. en la cuadra 2100 de Mid Lane. Los tiradores, quienes se movilizaban en un Subaru Negro, huyeron de la escena después de disparar varias ráfagas de metralla; las autoridades declararon el caso como un asesinato selectivo.

Los mensajes de Gentry

Los hechos, según dicen los investigadores, se presentaron en represalia a los mensajes intimidantes que emitió Darrel Gentry, su nombre de pila, en sus redes sociales, amenazando a la banda criminal que intentó ingresar a su propiedad horas antes de su muerte.



Bernita Ward, madre del rapero, le dijo al periódico ‘The Mail’, que intentó hacer que su hijo quitara las fotografías de su cuenta de Instagram y parara de hacer llamamientos a la violencia.



"Dije que quitara eso de las redes sociales (...) Que esta familia llore en paz. Sin embargo, se burlaban de mi hijo, diciéndole que iban a matar a la familia, hacer llorar a su mamá y matar a su hijo. Le dije a mi hijo: 'No respondas. Déjalo ir'. Pero los miembros de su familia vinieron a robar a mi hijo", comentó.



En su entrevista con 'VLAD-TV', Gentry había dicho que un grupo lo había contactado para preguntarle sobre involucrarse en una canción, que pensó que podría encender su carrera de rap.



En cambio, se presentaron en su apartamento en San Antonio e intentaron robarle. Describió cómo instruyó a su novia para que disparara al presunto intruso.



JAIME EDUARDO PAZ PAREDES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

