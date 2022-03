Se acerca la final de 'Yo me llamo'. Los imitadores de Leonardo Favio, Camilo Sesto y Maluma se disputan el premio final y el reconocimiento de ser el doble perfecto de esta temporada, dando paso a la nueva versión de El Desafío The Box 2022.

El último de los eliminados fue Junior Cuesta, quien personificó a Bruno Mars. El cantante tuvo un excelente desempeño y logró graduarse con honores del concurso por su excelente desempeño.

Sin embargo, algunos internautas no estuvieron muy conformes con que el imitador fuera uno de los cuatro finalistas, pues para ellos no se llamaba.



Para sus críticos como para sus admiradores, Bruno Mars de 'Yo me llamo' les dejó un mensaje de agradecimiento.



"No puedo ser más feliz, no puedo sentirme más agradecido, más pleno. Me les gradué!... Irónicamente hoy no se trata si me llamo o no, se trata del propósito con el que vine aquí a Yo me llamo", escribió en su cuenta de Instagram.



Además, destacó que su intensión siempre fue regalarle una sonrisa a los televidentes y dar lo mejor de sí, pues su participación fue un regalo de Dios.



"Yo no merecía estar aquí, pero a él (Dios) se le antojó que fuera así, y por encima de cualquier argumento, siento que gané esta competencia!", reflexionó el artista.



Finalmente, destacó que el mejor premio para él fue haber conseguido la admiración y el cariño de quienes siguieron su evolución cada noche.



"Ahora quiero verlos en cada ciudad de donde me han escrito y encontrarnos frente a frente para que cantemos y bailemos juntos", expresó en otra publicación.

