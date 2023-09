El futbolista brasileño Neymar Jr., actualmente jugador del Al-Hilal, de Arabia Saudita, fue noticia hace unos meses, pues salió a la luz que le había sido infiel a su novia, la influencer Bruna Biancardi.



A través de una publicación en Instagram, subida el 21 de junio de este año, el atleta le pidió disculpas públicamente a su pareja por haberla traicionado.

“Bru, hago esto por ti y por tu familia. Justificar lo injustificable no hace falta, pero te necesito en mi vida. Vi lo mucho que estabas expuesta, lo que sufriste con todo esto, y lo mucho que quieres estar a mi lado, y yo también quiero estar a tu lado.”, escribió el brasileño en la descripción de una foto al lado de Bruna.



“Todo esto afectó a una de las personas más importantes de mi vida, a la madre de mi hija y a la mujer que quiero tener a mi lado. (...) Bru, ya me disculpé por mis errores, y por la exposición innecesaria, pero hoy me siento obligado a hacerlo de nuevo públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa tiene que ser pública. No puedo imaginarme sin ti. No sé si vamos a lograr salir de esta, pero hoy puedes estar segura de que quiero intentarlo.”, agregó Neymar.

Ante el anuncio, los internautas expresaron opiniones divididas. La mayoría apoyaban a Bruna, otros reprochaban a Neymar, y otros los motivaban a salir adelante. Incluso el padre del futbolista le escribió “Así se hace, hijo, la vida siempre nos sigue enseñando”.



Sin embargo, Bruna se mantuvo en silencio, y se volvió innegable que la relación, a pesar de no terminar, se había fracturado gravemente.



Cabe recordar que el 18 de abril de este año, dos meses antes de que salieran a luz las noticias de la infidelidad, Neymar y Bruna habían anunciado, a través de una foto publicada en conjunto, que iban a tener un bebé.

“Soñamos con tu vida, planeamos tu llegada y saber que estás aquí para completar nuestro amor, hace nuestros días mucho más felices”, escribió Bruna en el anuncio. Sin embargo, esta fue la última vez que el futbolista apareció en su perfil.



Pues bien, el lunes 18 de septiembre, surgió entre las redes un video del brasileño bailando de manera romántica con dos mujeres en una discoteca de España, lo que indicaría que Neymar, a pesar de todo, no ha aprendido la lección.

El lunes [18/9], un blogger brasileño publicó un vídeo en Twitter indicando que había visto a Neymar en un club de España junto a dos mujeres👀.

Esto inmediatamente causó revuelo entre los internautas ya que Bruna Biancardi…pic.twitter.com/68tCButGEu — Reportero Rosa (@ReporteroRosa) September 21, 2023

El video sacudió al internet, pues Bruna tiene ya ocho meses de embarazo, y la desaprobación hacia el futbolista llovió a cántaros. Es por eso que la influencer decidió pronunciarse al respecto, a través de sus historias de Instagram.



“Soy consciente de lo que pasó, y nuevamente estoy decepcionada. Sin embargo, en la recta final de mi embarazo, mi atención y preocupación están direccionados exclusivamente a mi hija, y es solamente en eso, en lo que voy a pensar en este momento. Agradezco sus mensajes de cariño”, escribió Biancardi en su comunicado.

