“¡Hola! Mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez”, así comienza la pegajosa canción que ha tenido a más de un colombiano cantando este año. Su popularidad se dio en marzo, cuando la melodiosa pieza que habla sobre el cuidado ambiental se volvió viral en redes sociales. Sin embargo, hace unos días volvió a ser tendencia, pero esta vez por ser parte de un supuesto acto de brujería.

En medio del debate de ratificación del Acuerdo de Escazú, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Óscar Villamizar, denunció que se estaría haciendo brujería en las barras del congreso.

¡Esto es el colmo! Con brujería quieren aprobar proyecto en el Congreso de la República. ¿Hasta dónde son capaces de llegar? https://t.co/x9ENYchBR3 pic.twitter.com/ornOcD968s — Óscar Villamizar M. (@OscarVillamiz) October 11, 2022

Por otro lado, Christian Garcés, quien es representante a la Cámara por el Valle del Cauca, se sumó a Villamizar, asegurando que se estaban haciendo "ritos con velones, muñecos y otros elementos".

Mientras discutíamos Acuerdo de #Escazú, en las barras del Capitolio se hacían ritos con velones, muñecos y otros elementos. ¿Qué era esto @DavidRacero y @PoliciaColombia? pic.twitter.com/Fk4An2oCX4 — Christian Garcés (@ChriGarces) October 11, 2022

E incluso Miguel Polo Polo también escribió en su cuenta que “miembros de las barras haciendo rituales de brujería en pleno congreso (...) @DavidRacero tome acciones y haga respetar este recinto”.

En debate del acuerdo de escazu, miembros de las barras haciendo rituales de brujería en pleno congreso ¡Es una falta de respeto con! @DavidRacero tome acciones y haga respetar este recinto. pic.twitter.com/2BxOzmJH3a — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) October 11, 2022



Sin embargo, muchos usuarios se sorprendieron al ver lo que realmente estaba sucediendo. Una mujer tenía un muñeco del Frailejón Ernesto Pérez, un personaje que se ha convertido en el símbolo del cuidado ambiental y, especialmente, de los páramos.



Incluso hasta el mismo Presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, respondió sobre la denuncia.

No sabía que se podía hacer brujería con nuestro querido frailejón Ernesto Pérez.



Y para colmo se retiran de la sesión.



Invito a Centro Democrático y a Cambio Radical a dar debates con altura; puede costar un poco pero se puede hacer una buena oposición. https://t.co/bWnkHGMQZZ pic.twitter.com/9vzTUehD7D — David Racero (@DavidRacero) October 11, 2022

El muñeco ‘vudú’

El representante Santiago Osorio fue quién aclaró en gran parte lo que estaba sucediendo. Resulta que lo que estaba pasando era que una ambientalista estaba tejiendo en las barras del Congreso un muñeco del Frailejón.

El CD hace que este Congreso sea un circo: Querían suspender la discusión del Acuerdo de Escazú que porque los ciudadanos que vinieron a ver el debate estaban haciendo brujería y muñecos vudú. La señora estaba tejiendo un Frailejón Ernesto Pérez 🤡🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/QbRHKWBhhU — Santiago Osorio M. (@osoriosantiago) October 11, 2022



E incluso el exmandatario Ernesto Samper Pizano se pronunció al respecto:

Dadas las recientes acusaciones sobre brujería, vengo a defender a mi tocayo el frailejón #ErnestoPérez, quien estoy seguro, no estaba en rituales satánicos, sino celebrando la ratificación del #AcuerdoDeEscazú que permitirá proteger a los líderes y lideresas ambientales. pic.twitter.com/vRbmvbLI0H — Ernesto Samper Pizano (@ernestosamperp) October 11, 2022

Las acusaciones desataron una ola de críticas y cuestionamientos frente a la oposición, pero a su vez muchos se sumaron a la discusión con memes, tiktoks y burlas.



Comentarios como “A todas estas, ¿nadie va a regalarme un muñeco del Frailejón Ernesto Pérez para hacerle brujería a mi marido?” o “Yo sí creo que el Frailejón Ernesto Pérez es brujería. Desde que lo volvieron a mencionar no he dejado de cantar ‘hola mi nombre es Frailejón, Ernesto Pérez, te quiero saludar, no me conoces…’” fueron tan sólo uno de los tweets.

A todas estas, ¿nadie va a regalarme un muñeco del Frailejón Ernesto Pérez para hacerle brujería a a mi marido? — Itzamar Cherbonneau 💡 (@ItzaCherbonneau) October 12, 2022

Yo sí creo que el Frailejón Ernesto Pérez es brujería. Desde que lo volvieron a mencionar no he dejado de cantar “hola mi nombre es Frailejón, Ernesto Pérez, te quiero saludar, no me conoces…” — Juan Abel (@JuanAbelG) October 11, 2022

El representante a la Cámara del Centro Democrático Óscar Villamizar M denuncia que se está haciendo brujería durante el último debate del proyecto que ratifica el Acuerdo de Escazú.

Yo me declaro fiel seguidor de su majestad Frailejón Ernesto Pérez, Dios de los paramos. pic.twitter.com/AtXG9HFgth — LILIANA BADILLO (@LILIANABADILLO4) October 11, 2022

Se metieron con la generación que hace brujería con un peluche de frailejon. — K-Nietzsche (@K__Nietzsche) October 12, 2022

E incluso la casa de Ernesto Pérez, RTVC, aprovechó la oportunidad.

Déjate embrujar por la magia✨ del Frailejón Ernesto Pérez en 'Cuentitos Mágicos', serie disponible en mi plataforma gratuita 👉🏻https://t.co/tIytfbyGPo pic.twitter.com/A3APILi1Gm — RTVCPlay (@RTVCPlay) October 11, 2022

Por otro lado, la mujer que estaba tejiendo, también dijo que habían sido invitados al debate del Acuerdo de Escazú y como buenas prácticas ancestrales que habían intentado rescatar, estaban tejiendo, habían prendido una vela por todos los líderes ambientales y que estaban con Ernesto Pérez.

