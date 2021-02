¿Qué significa ‘Nexus’, lo que sale en comerciales de ‘WandaVision’?

La serie ‘WandaVision’, que está disponible desde el 15 de enero en la plataforma de 'streaming' Disney +, estrenó su séptimo capítulo este viernes 19 de febrero.



Este dejó una serie de interrogantes en los fanáticos que le siguen el paso a la serie. Sobre todo por un comercial que apareció en el capítulo en el cual se presenta un medicamento llamado ‘Nexus’.

Aunque el video simulaba un anuncio sobre antidepresivos, ‘Nexus’ es más que eso. En los cómics, lo presentan como ‘la puerta a otros universos’.



Apareció por primera vez en ‘Fear 11’, cómic que salió en 1972. A partir de ahí se le vio en más historias y sagas, siendo presentado como portales o individuos que han absorbido energía de las puertas, y que por consiguiente, son capaces de alterar el futuro de sus respectivos universos.



En WandaVision Elizabeth Olsen y Paul Bettany siguen afrontando extrañas sorpresas acerca de la realidad en la que viven. Foto: Disney+

‘Nexus’ ya ha sido referenciado en otras películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). En ‘Thor 2: Dark World’ se refiere a el ‘Nexus of All Realities’ (el Nexus de todas las realidades) cuando se menciona la coalición de los reinos, entre los que hace parte Asgard. Esta es específicamente un área en la que existe una conexión entre el espacio-tiempo.



Por otro lado, en ‘Avengers 2: Age of Ultron’, Tony Stark se remite al Nexus Internet Hub, lugar en el que se encuentran todos los datos e información del mundo.



Ahora bien, en el comercial de ‘WandaVision’ se observa a una mujer con la que se podría relacionar a Wanda. Antes de presentarle el Nexus una voz en off le pregunta si “se siente triste” o “cómo la única persona en el mundo”.



WandaVision, con Elizabeth Olsen y Paul Betanny. Foto: Disney+

Los internautas han señalado que la aparición de ‘Nexus’ en el capítulo puede interpretarse de varias maneras.



La primera, como una simple relación de la serie con todo el MCU; la segunda, como una manera indirecta de mostrar la culpa que está sintiendo Wanda tras ‘secuestrar’ el pueblo de Westville; la tercera, como alguna manera en la que Visión puede resucitar, tal y como ocurrió cuando Tony accedió a una copia temporal de ‘Jarvis’.



Finalmente, otra cuarta teoría señala la frase que se menciona en el comercial: “No debes tomar Nexus salvo que tu doctor te haya autorizado a seguir con tu vida”. Algunos usuarios dicen que esto podría indicar una alianza entre Doctor Strange y Wanda, en la que el Hechicero Supremo le enseña a manejar el poder de Nexus.



Los siguientes episodios de la serie de Marvel Studios, dirigida por Matt Shakman y escrita por Jac Schaeffe, se estrenarán de la siguiente manera el episodio 8 el 26 de febrero y el episodio 9 (el último de esta temporada) el 5 de marzo.



Para quienes aún no han empezado ‘WandaVision’, los anteriores episodios se encuentran disponibles en Disney +.



