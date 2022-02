El humorista Gustavo Villanueva, de 47 años, conocido por interpretar personajes como Triky Trake, Albareto, la Paty, el Político, la vieja Lupe y la Bruja Dioselina, subió un video a su cuenta en Facebook opinando sobre el caso de Álvaro Lemmon, apodado ‘El Hombre Caimán’.



En días pasados ha circulado el video en el que se ve a Lemmon vendiendo mochilas y un cd con su repertorio en las calles de Santa Marta. Frente a esto, Villanueva, de ‘Sábados Felices’, se grabó explicando la situación ya que varios de sus compañeros han sido atacados de manera injusta.

“¿Acaso nosotros no consumimos a diario ficción dentro de los videos que vemos en Facebook? Todos sabemos que es un montaje y sin embargo la gente se queda hasta lo último del video”, comentó Villanueva.



(Siga leyendo: La respuesta de Álvaro Lemmon a quienes dudan de su situación económica)



Además, agregó que esta clase de videos son los que más venden en la plataforma de Facebook y que muchos ‘influencers’ crean situaciones ficticias para ganar dinero. “Este video perfectamente puede producir en una semana alrededor de 30 o 40 millones”, afirmó el comediante.

“Ojalá el compadre Alvarito haya cuadrado bien y que le den dividendos, no de las redes sociales de él, sino del ‘influencer’ que está haciendo este video”, dijo.



A raíz del controversial video, Villanueva dice que han llegado al límite de tolerancia. También dijo que puede haber cierta verdad en el video, pero que no todo es cierto y que está perjudicando al gremio. “Estamos en una sociedad, y no sólo en nuestro país, donde hay cosas que no son éticas pero tampoco son ilegales”, comentó.

En el video, que tiene 214 mil reproducciones, hizo un llamado a las personas a no creer en todo lo que publican los ‘influencers’ e invitó a las personas a construir una mejor sociedad.



(Le puede interesar: ¿Vendiendo mochilas? La vida del ‘Hombre Caimán’ tras Sábados Felices



Con respecto al video de ‘El Hombre Caimán’ también se han pronunciado diferentes humoristas como César Corredor, más conocido como ‘Barbarita’, quien escribió en sus redes:



"Esto es una farsa, no es cierto que Álvaro Lemmon haya sido echado del Canal Caracol. Él es pensionado y si malgastó sus ahorros en mala administración personal es su problema, pronto sacaremos un comunicado a los ex compañeros aclarando muchas cosas".

