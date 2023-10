Bruce Willis ya ‘no lee ni habla; no tiene alegría de vivir’, según un amigo

Bruce Willis, conocido por su destacada carrera en películas como Duro de Matar y Luz de Luna, se mantiene en el centro de atención, pero esta vez no por su trabajo en la industria del cine, sino por su lucha contra la demencia frontotemporal, un trastorno con el que fue diagnosticado a principios de este año.



A pesar de que ya hace un tiempo se emitió el último episodio de Luz de Luna, la comedia romántica que protagonizó junto a Cybill Shepherd, su vínculo con el guionista de la serie, Glenn Gordon Caron, se mantiene fuerte.

En una entrevista reciente con New York Post, Gordon brindó detalles sobre el estado actual de salud de su amigo y compañero de trabajo. Afirmó que intenta visitar a Willis cada mes y que mantiene una relación cercana con la esposa de la estrella, Emma Heming, así como con sus tres hijos mayores.

“Lo que hace que su enfermedad sea tan alucinante es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce, sabes que no hay nadie que tenga más joie de vivre [alegría de vivir] que él. Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo”, señaló al medio mencionado.



La demencia frontotemporal es un trastorno cerebral que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Los síntomas incluyen problemas en el habla, cambios emocionales, espasmos musculares y pérdida de habilidades motoras. Además, en algunos casos afecta la capacidad de una persona para comprender que cambió, lo que añade una capa de complejidad al diagnóstico y al manejo de la enfermedad.

El guionista reveló que debido a los avances de la enfermedad, el actor de 68 años no puede comunicarse: “Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. Él no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz, una característica que no quería que se supiera sobre él, y ahora ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté ahí; pero la alegría de vivir se ha ido”.

Willis y su familia tomaron la decisión de hacer pública su lucha contra esta enfermedad para crear conciencia y ayudar a otros pacientes que pueden enfrentar dificultades para obtener un diagnóstico preciso.



La demencia frontotemporal es aún poco conocida en muchos ámbitos médicos, lo que a menudo retrasa el diagnóstico y el inicio del tratamiento necesario para lograr avances en el manejo de la enfermedad.

En septiembre, la esposa del actor explicó en el programa televisivo Today que no está muy segura de si Bruce está al tanto de su estado de salud. “Es difícil saberlo. Lo que estoy aprendiendo es que la demencia es difícil. Es duro para la persona diagnosticada y también es duro para la familia. Y eso no es diferente para Bruce ni para mí ni para nuestras hijas. Cuando dicen que se trata de una enfermedad familiar, realmente lo es”, indicó angustiada.

