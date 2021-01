Bruce Willis y famosos que le hicieron ‘conejo’ a medidas contra covid

Las entidades de salud y los diferentes gobiernos del mundo han hecho énfasis en la importancia de cumplir con las medidas de bioseguridad desde que inició la pandemia del nuevo coronavirus.



No obstante, muchas personas hacen caso omiso a las normas; entre estos aparecen varios artistas y personalidades reconocidas, cuyas faltas no pasaron desapercibidas.



Estos son algunos de los famosos que le hicieron ‘conejo’ a las medidas y fueron pillados.



Bruce Willis

Bruce Willis asked to leave pharmacy for refusing to wear a mask https://t.co/V4kcyxUwy3 pic.twitter.com/SORhCJwfEU — New York Post (@nypost) January 12, 2021

El actor de Hollywood, reconocido por protagonizar ‘Duro de matar’ y ‘Armageddon’, fue expulsado de una farmacia en Los Ángeles debido a que no usaba tapabocas.



En redes sociales se viralizó una fotografía del momento y muchos usuarios criticaron la actitud del artista.



Luego del incidente, Willis, de 65 años, manifestó a la revista ‘People’ que haberse saltado esa norma había sido un error e incentivó a las personas a protegerse para evitar el contagio.



“Mantengámonos seguros. Sigamos utilizando las mascarillas”, dijo.



Kirk Cameron

El actor estadounidense, recordado por su participación en la comedia ‘Growing pains’, organizó varios eventos multitudinarios en la ciudad de Thousand Oaks, en California.



Por ejemplo, él y sus seguidores se reunieron para cantar villancicos en el parqueadero de un centro comercial. Las personas no respetaron el distanciamiento y pocos asistentes llevaban tapabocas.



Bárbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, calificó estos encuentros como irresponsables y muy peligrosos.



Por su parte, Cameron le manifestó a ‘Fox News’ que las personas necesitaban un espacio “para cantar canciones de esperanza en medio de la crisis por covid-19”.

Almighty

El rapero cubano Alejandro Mosqueda Paz, más conocido como Almighty, fue expulsado de un vuelo comercial, en diciembre de 2020, por negarse a utilizar tapabocas.



El músico le dijo a una de las azafatas que no iba a ponerse la mascarilla porque estaba tomando agua. Debido a que no cumplió la norma, fue bajado del avión.



Más adelante, en sus historias de Instagram, compartió con sus seguidores lo sucedido y expresó que los tapabocas iban “en contra de Dios”.



“Yo no creo que Dios apruebe una ley que impida que fluya el oxígeno por mi cuerpo cuando yo vivo de oxígeno”, dijo en sus videos.

Jugadores del Sevilla, de España

ésto generó dudas sobre si cumplieron las normas de la alarma sanitaria por COVID-19 y el protocolo de LaLiga para su regreso. Lucas Ocampos, Éver Banega, Franco Vázquez y Luuk de Jong han pedido disculpas por violar la cuarentena ¡Tío! pic.twitter.com/RiL1mHhuzR — 🇲🇽😷IpsusFactus V.M 1984 (@ipsusfactus_v) May 24, 2020

En mayo de 2020, Lucas Ocampos, Éver Banega, Franco Vázquez y Luuk de Jong, quienes hacen parte del Sevilla, organizaron una reunión con al menos 12 personas. En ese momento, así como ahora, ese tipo de reuniones se prohibían en España.



Según informó ‘El País’, ahora solo se permiten reuniones de máximo 6 personas, aunque durante las fiestas de fin de año el límite en algunas ciudades fue de 10.



Las fotografías del encuentro fueron compartidas en las redes sociales de algunos de los asistentes. Sin embargo, las eliminaron luego de que comenzaran las críticas de los usuarios.



Los jugadores pidieron disculpas a sus fanáticos y al club por su comportamiento. También se comprometieron a no cometer este tipo de faltas en el futuro.

Paola Jara y Jessi Uribe

Los cantantes asistieron a un cumpleaños en Medellín. Foto: Instagram: @Leobash

En agosto de 2020, la modelo Laura Sánchez festejó su cumpleaños con una fiesta en Medellín a la cual asistieron varios famosos, entre ellos Paola Jara y Jessi Uribe.



Videos y fotografías del evento fueron transmitidos mediante las cuentas de Instagram de varios de los invitados.



La pareja de cantantes de música popular apareció con la cumpleañera cantando algunos de sus éxitos.



En redes sociales varios usuarios criticaron a los implicados, pues este tipo de reuniones van en contra de las recomendaciones gubernamentales para contener el virus.

Daniel Calderón

Fiesta de Daniel y Lili Calderón en Medellín durante la cuarentena. Foto: Tomada de Instagram: @IvanCalderónz

El cantante vallenato realizó una fiesta en agosto de 2020, en Medellín, con motivo de la celebración de su cumpleaños y el de Lili Calderón, su hermana.



Al evento asistieron cantantes como Nelson Velásquez, Hebert Vargas y Luis Cueto, representantes del mismo género



Varios de los invitados compartieron en redes sociales los detalles de la fiesta. Allí se observaba que nadie llevaba tapabocas, además, no había distanciamiento social de ningún tipo.



La Secretaría de Seguridad de Medellín informó, en ese entonces, que no recibió ninguna denuncia al respecto.

