El 30 de marzo, el mundo se enteró de que la estrella de las películas ‘Duro de Matar’, Bruce Willis, se retira de la actuación tras haber sido diagnosticado con Afasia. Una condición que genera en sus pacientes una pérdida de la comprensión del lenguaje y que ya no puedan leer ni escribir.



Algunos compañeros de trabajo de Willis han comentado varias instancias en las que el veterano actor no pudo responder como de costumbre a sus responsabilidades. Cuentan que se lo veía confundido, olvidaba sus diálogos o entraba en escena cuando no debía.

Según el medio ‘The Daily Mail’, la actriz Lala Kent, quien interpreta a su hija en la película ‘Hard to Kill’, contó que en una ocasión el actor disparó un arma con salvas en el momento incorrecto.



“Cuando disparó decidí asumirlo y que reiniciáramos la escena”, explicó Kent.



Supuestamente, Willis debía decir un diálogo y luego disparar, pero en ambas ocasiones disparó el arma sin decir su parte.

El actor estuvo en grandes clásicos como '12 Monos' y 'Sexto Sentido'. Foto: AFP

Afortunadamente, se trataba de un arma de utilería. En la producción, decidieron que siempre que Willis fuera a usar el elemento, nadie estuviera en la línea de fuego.

Bruce Willis: interpretó a Harry Stamper en la cinta "Armageddon". Foto: Instagram: @dobledebruce

‘The Daily Mail’ también reportó que durante el rodaje de ‘White Elephant’, en el 2020, Bruce Willis preguntó por qué estaba en un estudio de grabación.



“Entiendo por qué ustedes están aquí, pero qué hago yo aquí”, dijo Willis en un estudio a asistentes de producción.



Contaron que desde el 2019 se veía al actor con audífonos en los oídos para que le pudieran leer sus diálogos y así él no tuviera que memorizarlos, precisamente por la dificultad que tienen los pacientes de Afasia para retener el lenguaje.



Sin embargo, el productor y director Randall Emmet, con quien trabajó Bruce Willis en 20 filmes a lo largo de su carrera, negó que el actor hubiese disparado el arma de utilería en momentos inadecuados. También los encargados de la artillería para la producción negaron que el suceso hubiese ocurrido.

​​El director de ‘White Elephant’, Jesse V. Johnson, contó que había notado un deterioro en el actor cuando se reunió con él antes de empezar el rodaje.



“Le pregunté a su equipo sobre su condición y me contestaron que estaba feliz de estar trabajando pero que limitáramos el tiempo de grabación con él”, relató Johnson.



Para el medio ‘Los Angeles Times’, el director de ‘Out of Death’ contó que tras ver al actor tuvo que ordenar que se reescribiera el guión y disminuyeran al menos cinco páginas de diálogos asignados a Willis.



Lo cierto es que Bruce Willis, junto a su familia, ha decidido retirarse de la actuación y vivir más cerca a sus hijos, esposa y exesposa para acompañarse en el proceso degenerativo de la enfermedad que lo aqueja.

