El actor Bruce Willis dio un paso al lado en la actuación en 2022, luego de ser diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje que afecta directamente la comunicación. Meses después, su familia sorprendió a sus seguidores con otra lamentable noticia: la icónica estrella de Hollywood tenía demencia frontotemporal.



“Desde que anunciamos el diagnóstico de afasia de Bruce en la primavera de 2022, la condición de Bruce ha progresado”, señaló la familia Willis en un comunicado a mediados de febrero de 2013. "Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro".

Este padecimiento afecta principalmente a los lóbulos frontales y temporales del cerebro, haciendo que quien tenga el diagnóstico empiece a presentar fallas en la motricidad y el habla. Es una dolencia degenerativa, por lo que con el paso del tiempo el paciente irá mostrando síntomas más visibles.

¿Cómo vivió Bruce Willis los primeros síntomas de su enfermedad?



Mucho antes de que se hiciera público el diagnóstico de Willis, el actor ya habría venido dando pistas de su enfermedad. El director Mike Burns, quien trabajó con Willis en la película ‘Out of Death’ de 2021, le dijo a ‘Los Angeles Times’ que durante la filmación de la cinta tuvo que resumir el material del actor en un día.



“Después del primer día de trabajo con Bruce, pude verlo de primera mano y me di cuenta de que había un problema mayor en juego aquí y por qué me habían pedido que acortara sus líneas", dijo el director para el periódico citado anteriormente.

(Lea también: ‘Nada puede detenerme’: el conmovedor discurso de Bruce Willis que es viral).

Facebook Twitter Linkedin

El jueves 16 de febrero de 2023 se anunció que Bruce Willis padece de demencia frontotemporal Foto: Instagram

Burns volvió a trabajar con Willis en la película ‘En el lugar equivocado’ (2022). No obstante, le preocupaban sus facultades mentales. Cuando comenzó el rodaje, notó que el estado de salud, lejos de mejorar, no hacía más que empeorar.



En diálogo con ‘Los Angeles Times’, el británico Jesse V. Johnson, quien dirigió ‘White Elephant’, dijo con respecto al estado de Willis: "Estaba claro que él no era el Bruce que recordaba”. Al igual que hizo Burns, no volvió a tener una relación laboral con la estrella alemana.

(Siga leyendo: Emma Heming dice que Demi Moore no cuidará a Bruce Willis; pide respeto).

A la lista de testigos se sumó la actriz Lala Kent, quien compartió un incidente que tuvo con Willis durante la grabación de ‘Hard Kill’. Al parecer, el actor disparó un arma de utilería antes de tiempo. “Debido a que estaba de espaldas a él, no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo detrás de mí. Pero la primera vez, fue como, 'No es gran cosa, reiniciemos'”, dijo.

New photos of Bruce Willis since dementia diagnosis 🙏 pic.twitter.com/AiwcWo3YkD — Daily Loud (@DailyLoud) March 4, 2023

De acuerdo con los testimonios de los testigos, el actor no recordaba sus líneas, por lo que muchas veces tenían que dictarlas a través de un audífono. En el caso de las escenas de riesgo, también era suplantado por un doble de acción.



Una fuente cercana al actor contó en entrevista con ‘Page Six’ que el objetivo del actor era poder dejar una gran cantidad de dinero dispuesto para su familia, en caso de que algo llegase a ocurrir, además de pasar su tiempo rodeado de sus seres queridos.

(De interés: Demi Moore se habría mudado con Bruce Willis para cuidarlo hasta ‘el final’).

“Sabía que eventualmente ya no iba a poder viajar y que no iba a necesitar tantos departamentos ni mansiones, pero sí un ambiente seguro donde estar rodeado de ellas. Quiso simplificar su vida y la de ellas tanto como fuera posible”, señaló la fuente cercana.



La última película de Willis, antes de anunciar su retiro de la pantalla grande, fue ‘Asassin’, que está próxima a estrenarse el 31 de marzo del 2023. Allí compartió set con Nomzamo Mbatha y Dominic Purcell.

Más noticias en EL TIEMPO

¿Cómo detener una discusión de pareja? Experta en relaciones responde

Aida Merlano responde a picante propuesta de Ray Cabrera, de Severo Sinvergüenza

Mujer de 30 años rompe en llanto por estar soltera y sin hijos

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO