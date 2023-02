Brooklyn Beckham modelo y fotógrafo britanico ha dado de qué hablar en las redes sociales, pues se ha vuelto a hacer un tatuaje en honor a su pareja Nicola Peltz. Con este serían 100 tatuajes que tiene alrededor de su cuerpo, 70 son dedicados a su cónyuge.

No es extraño que el hijo mayor de David Beckham tenga estos gustos, pues su padre también es muy conocido por tener una gran cantidad de tatuajes por todo su cuerpo. En este caso, su hijo decidió añadir uno más a su gran colección de ilustraciones románticas dedicadas a su esposa.



Se había pensado que su tatuaje más ambicioso eran los ojos de su amada, los cuales los tiene tatuados en su nuca. En esta ocasión, el modelo británico se ha hecho un retrato de su pareja en el brazo derecho, el cual lo dio a conocer en el programa 'The Rundown', dejando impactada a la presentadora Erin Lim Rhodes.



"Tengo medio cuerpo cubierto de tatuajes para ella", ha confesado. "Son muy adictivos, especialmente cuando quieres a alguien, solo quieres tatuársela por todas partes", manifestó el modelo. Además, dio a conocer un secreto íntimo, ya que al poco tiempo de empezar a salir con ella comenzó su travesía con los tatuajes en su honor.

La mayoría de los internautas han criticado a Beckham. Foto: Instagram @ brooklynpeltzbeckham

Por los hechos, se puede decir que Brooklyn idolatra a la modelo y todo lo relacionado con ella, pues en abril de 2022 esta pareja decidió aceptarse en matrimonio. Semanas después, de este evento tan importante en la vida de los dos, el britanico volvió a demostrar su amor por su pareja, y por los tatuajes, tatuándose los votos que le había dedicado a su esposa.



En las redes sociales, no paran los comentarios al respecto y se puede ver que hay cibernautas a favor y en contra de estas modificaciones corporales, más si se relaciona con darle un tributo a un amor que en cualquier momento puede culminar.



Pese a toda la polémica que lo rodea, por sus tatuajes y su controversial boda, llena de demandas por parte del padre de su esposa y los organizadores del evento, el fotógrafo quiso dejar claro el amor que siente por su esposa y lo feliz que se encuentra actualmente con ella.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

