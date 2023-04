Desde Michael Jackson, el ‘rey del pop’, hasta reconocidas estrellas de cine, es larga la lista de conquistas de la famosa actriz Brooke Shields, y ella misma lo revela en el documental Pretty Baby, que la plataforma Hulu acaba de estrenar.



Dividida en dos partes, la película lleva el mismo nombre de la cinta que ella protagonizó en 1978 y en el documental Shields no se guarda nada, sobre todo lo que ocurrió en su vida mientras se convirtió en el foco de atención de Hollywood, incluidas sus muchas relaciones de alto perfil.



El portal Page Six enumera por décadas esas relaciones. De acuerdo con la publicación digital, la primera relación pública de Shields fue con Scott Baio en la década de 1970. Ambos eran estrellas adolescentes y si bien aparecían como la pareja ideal, la actriz de La laguna azul aseguró en sus memorias, escritas en 2015, que tales citas sólo eran para deleite del mundo del espectáculo. Baio, actor de Charles in Charge, también admitió que Shields era “solo una amiga”, según Page Six.

En 1981 sostuvo una relación John Travolta, la superestrella de Grease. Según los informes que cita la publicación, la madre de Shields, Teri, hizo de casamentera entre su hija, que en ese entonces tenía 16 años, y John Travolta, de 27.

La también modelo y la estrella de Grease, cita el portal, mantuvieron su relación platónica, pero cultivaron un afecto mutuo.



En esa misma década, los 80, Shields también salió con Dean Cain. Ambos eran estudiantes en la Universidad de Princeton. En el documental, Shields recordó haber perdido su virginidad con el actor de la serie Lois & Clark: The New Adventures of Superman, cuando tenía 22 años. La actriz admite que al comienzo sintió “arrepentimiento” por cómo tuvo relaciones sexuales por primera vez y luego salió corriendo de la habitación desnuda tras el encuentro.

Shields también se relacionó con Michael Jackson. Lo conoció en 1981, cuando ambos eran adolescentes, según el documental. Y aunque surgieron rumores de que la actriz y el cantante de Thriller estaban saliendo, ella misma insistió en que solo eran amigos.



Jackson incluso llevó a Shields como su cita a la boda de Elizabeth Taylor en 1991, pero al final se pelearon luego de que el cantante afirmó que estaban saliendo durante su aparición en The Oprah Winfrey Show en 1993.

En los años 90, y después de graduarse de la universidad, Shields comenzó a salir con el actor Liam Neeson. “Estaba muy impresionada de salir con una verdadera estrella de cine”, escribió en sus memorias, cita Page Six. “ Me pidió que me casara con él sin anillo”, agrega.

Andre Agassi fue el siguiente. Se conocieron en 1993 y comenzaron a salir citándose por medio de fax. Se casaron en 1997 y se divorciaron dos años después. Shields revela en sus memorias que se separaron por la adicción a la metanfetamina del tenista profesional.

Tras terminar su matrimonio con Agassi, la amistad de Shields con el productor Chris Henchy se convirtió en una relación romántica. Ella y el director de cine se casaron en 2001 en una ceremonia sorpresa en Marina del Rey, California. Ambos dieron la bienvenida a su primera hija, Rowan, en 2003 y a su segunda, Grier, en 2006.



AUTOR: REDACCIÓN DOMINGO

