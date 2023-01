Brooke Shields llegaba por primera vez a la pantalla grande a los once años, luego de obtener uno de los protagónicos para la película ‘Pretty Baby’ (1978), en la que interpretaba el papel de una niña a la que clientes ofrecían grandes sumas de dinero para ver quién se quedaba con su virginidad.



La cinta la posicionó como una de las estrellas de Hollywood más jóvenes de su momento y se convirtió, a una corta edad, en un símbolo sexual internacional, situación que la llevó a pasar por situaciones traumáticas a lo largo de su carrera en la industria del cine.



Recientemente, la neoyorquina se volvió tendencia mundial al publicar su documental autobiográfico en el que expone los abusos sexuales que sufren la jóvenes promesas de la televisión y el séptimo arte, entre ellos, uno que ella misma vivió cuando tenía la edad de 20 años.



Si bien no dice el nombre de la persona que vulneró su integridad a finales de la década de los 80, sí dijo que fue al poco tiempo de haberse graduado de la Universidad de Princeton y cuando intentaba buscar trabajo tras su efímero éxito como actriz infantil.



'Pretty Girl', nombre de la cinta, se estrenó el pasado viernes en el festival de Cine de Sundance y se convirtió en su primer testimonio de los hechos expuestos ante la opinión pública, pues desde que sufrió los sucesos había tratado el tema con mucha discreción, llevándola a padecer problemas en su salud mental.



‘No pude luchar, me quedé congelada’



Era el año 1987. Shields intentaba un nuevo encuentro con las cámaras tras terminar sus estudios, y para ello contactó con un productor que la invitó a cenar para hablar sobre sus posibilidades en la industria. Luego de comer, se dirigieron al hotel donde el cineasta se hospedaba. Él se ofreció a pedirle un taxi desde su habitación.



“Subí a su habitación y él desapareció (...), la puerta se abrió y salió desnudo. Yo estaba con unos binoculares, cuando los bajé, ya lo tenía encima”, dijo la actriz, según el medio ‘Entertainment Weekly’.



“No pude luchar, no lo hice. Me quedé congelada. Un ‘no’ habría sido suficiente, pero solo pensé: ‘Mantente con vida y después te vas’. Solo me callé y esperé. (...) Bajé en el ascensor y tomé mi propio taxi. Lloré todo el camino hasta el apartamento de mi amiga”. agregó.



Según palabras de la actriz, el suceso la marcó tanto que no lo procesó como una agresión sexual hasta que habló con su especialista en seguridad Gavin de Becker.



“Me dijo: ‘Eso es una violación’. Y yo le dije: ‘No estoy dispuesta a creerlo. (...) Le dije: ‘¿Sabes qué? Me niego a ser una víctima porque esto es algo que sucede sin importar quién eres y sin importar si estás preparada o no”.



