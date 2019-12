‘El niño polla’ y más bromas de redes en las que cayeron estas figuras

@jcvelezuribe / Instagram

El promotor del NO en el plebiscito que buscaba refrendar los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, creyó en la noticia satírica del portal Daily Currant, un periódico al estilo Actualidad Panamericana. El artículo titulaba ‘Marijuana Overdoses Kill 37 in Colorado On First Day of Legalization’ (En el primer día de legalización, sobredosis de marihuana mata a 37 en Colorado).