Con las redes sociales y el alcance masivo que estas dan, cientos de usuarios han optado por la creación de contenido basados en bromas y comedia. Uno de ellos es Jean Robledo, quien se ha hecho popular en Tik Tok 'montándole la competencia' a vendedores de tarjetas sim y a palenqueras, y mostrando su reacción.

Ahora, este usuario ha vuelto a sorprender y sacudir la red social con una broma a un mototaxistas. Haciéndose pasar por el conductor de un programa de concursos, se le acerca al hombre y le pregunta cuáles son los papeles que tiene vencidos a la fecha.



A esto, el hombre, quien se identifica como Humberto Contreras, revela que "solo tiene la tarjeta de propiedad". "Me falta el seguro, la tecnicomecánica y la licencia", señala el mototaxista.



A esto, el 'tiktoker' señala que "le pondrán los papeles al día" si le responde tres preguntas sencillas: "¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar?, ¿cuáles son los colores de la bandera de Colombia?, y ¿qué día es hoy?".



A cada una de ellas, Contreras responde emocionado. Posteriormente, le piden que diga "estoy caído". Lo hace, pero su sonrisa rápidamente de borra de su rostro al ver cómo los supuestos presentadores se quitan sus abrigos para mostrar que son supuestos agentes de tránsito.



"Llama a la grúa; quedó en cámara que tú dijiste que 'estoy caído'", se puede apreciar que le dice Robledo al mototaxista. Entretanto, el hombre se aferra a su vehículo, alegando que no se la pueden quitar y que lo que hicieron está mal.El video no muestra cómo termina la discusión.