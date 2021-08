'Yo no soy ese': Rigoberto Urán molestó a tenderos que no sabían si era él

El ciclista colombiano Rigoberto Urán se ha caracterizado por su gran sentido del humor y por ser un gran bromista.



El antioqueño, de 34 años, sacó varias carcajadas a sus más de 1.3 millones de seguidores en redes sociales al compartir un video en el que se le ve vacilando a unos tenderos que no estaban seguros si él era efectivamente el famoso ciclista o no.



Todo comenzó cuando el colombiano - quien se ganó un diploma de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 - entró a una tienda para tomarse un descanso de su entrenamiento llevado a cabo por las carreteras de Antioquia.



Mientras el paisa se tomaba un café, los tenderos del establecimiento al que había ingresado se encontraban dudando de si en su tienda se encontraba el mismísimo Rigoberto Urán o si se trataba de un corredor aficionado.



Una señora, que creía que no era 'Rigo', y un hombre, que aseguraba que sí lo era, apostaron 20 mil pesos. Urán aprovechó la situación para hacerla aún más chistosa, negando tajantemente que él fuera el atleta de Urrao.



"Me están confundiendo estos manes. Qué chimba que yo fuera ‘Rigo’. Donde yo fuera ‘Rigo’ no estaría por acá. Es muy grosero ese muchacho. Yo soy más joven. Ese señor tiene por ahí 36 años. Yo estoy empezando a montar bicicleta”, comentó el famoso deportista.



Ante esto, los señores, que habían buscado en Google una fotografía de 'Rigo', se convencieron de que no se encontraban frente al ciclista famoso sino que se trataba de un aficionado más.



La mujer (que en realidad perdió la apuesta) reclamó feliz los 20 mil pesos mientras que el hombre que, al principio, aseguró que sí era 'Rigo', comenzó a armarle conversación.



"Ese muchacho entrena por acá, yo lo he visto. A Rigoberto. Él dice que ha venido por acá. Eso es lo bueno de parecerse a ‘Rigo’, pero vea, yo soy más joven", continuó con su broma Rigoberto.



Hablaron durante unos tres minutos sobre ciertos temas y en ningún momento de la conversación los tenderos sospecharon que el mismísimo Urán les estuviera 'tomando del pelo'.



La grabación, que ha divertido a los miles de fanáticos del ciclista, ya cuenta con casi 400 mil reproducciones, 64 mil 'Me gusta' y cientos de comentarios por parte de los internautas, quienes resaltan que el deportista colombiano es único y siempre hace de las suyas.



